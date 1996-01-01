ديمبلي.. مهاجم الاتفاق الذي بنى مركزًا صحيًا لأهل قريته في مالي

وكالات /سما/

الدمام/سما- موسى ديمبلي، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، امتد اهتمامه خارج ملعب كرة القدم نحو مشروع إنساني طموح في قريته الأصلية «كوبيري» جنوب غربي مالي، حيث أنشأ عام 2019 مركزًا صحيًا لخدمة السكان المحليين.

الفتى الأسمر، المولود في 12 يوليو 1996 في مدينة بونتواز بفرنسا من أصول مالية، نشأ في حي شعبي بمدينة سيرجي حيث عمل والده في البناء وقيادة سيارات الأجرة، فيما كانت والدته تقوم بأعمال منزلية. ابتدأ رحلته كلاعب كرة قدم من شوارع حيه، حيث أمضى ساعات طويلة يتدرب باستقلالية قبل أن تكتشف موهبته أكاديمية باريس سان جيرمان عام 2004.

على المستوى الكروي، بدأ ديمبلي مشواره الاحترافي في نادي يو إس سيرجي كلوس (2002-2004)، ثم انضم إلى فولهام الإنجليزي حيث سجل 19 هدفًا في 64 مباراة. لاحقًا، مثل سيلتيك الإسكتلندي ويساهم في تحقيق البطولة المحلية مرتين، قبل الانتقال إلى ليون الفرنسي عام 2018 حيث أثبت نفسه برصيد 70 هدفًا في 172 مباراة. انضم إلى الاتفاق في 26 يوليو 2023 بعقد يستمر حتى 2027.

على الصعيد الإداري والاستثماري، يمتلك ديمبلي من خلال مجموعته الخاصة «تريبل إم» نادي «إف كي مينيجا» الليتواني، الذي استحوذ عليه في أبريل 2025 بهدف تطويره من نادٍ هاوٍ إلى نادٍ محترف. كما يملك نادي «إيه إس مانسا» المالي، حيث يسعى من خلال ملكيته لهذين الناديين إلى بناء جسر تطويري للمواهب بين القارتين الأفريقية والأوروبية.

المركز الصحي الذي افتتحه ديمبلي بنفسه في يوليو 2019 بقريته الأصلية شهد منذ تدشينه 95 عملية ولادة، وقدم خدمات طبية يومية لعدد من سكان 17 قرية مجاورة. خلال جائحة كورونا، تبرع بمعدات التعقيم والوقاية لمستشفى القرية، وعزم على تمويل سيارات إسعاف في المرحلة المقبلة لتسهيل نقل المرضى في المنطقة.

في الميدان الكروي، قاد ديمبلي فريق الاتفاق إلى الانتصار على فريق الرياض يوم الجمعة 15 أغسطس، محققًا ثلاثة أهداف بينها اثنان من علامة الجزاء.