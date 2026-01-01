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خبر : آير كايرو تُطلق أول رحلة مباشرة من العلمين إلى موسكو

السبت 15 أغسطس 2026 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
آير كايرو تُطلق أول رحلة مباشرة من العلمين إلى موسكو



وكالات /سما/

العلمين/سما- انطلقت من مطار العلمين الدولي شمال مصر أولى الرحلات المباشرة لشركة آير كايرو إلى موسكو، حاملة 176 مسافرًا، لتمثل هذه الخطوة تعزيزًا للربط الجوي بين الساحل الشمالي المصري والسوق الروسية.

يوفر الخط الجوي الجديد اتصالًا مباشرًا بين العلمين والعاصمة الروسية، مما يتيح للمسافرين خيارًا إضافيًا ويدعم نشاط السياحة والسفر بين البلدين، خلال فترة تشهد فيها منطقة الساحل الشمالي توسعًا سياحيًا وعمرانيًا ملحوظًا.

يأتي تشغيل هذه الرحلة ضمن رؤية لترسيخ موقع مطار العلمين الدولي كمحطة جوية رئيسية للوجهات السياحية المصرية، مع التوسع في استقطاب الرحلات الدولية وربط الساحل الشمالي بأسواق عالمية إضافية.

منحت السلطات الروسية للطيران موافقة أولية لتسيير رحلات موسمية إلى مطاري العلمين والإسكندرية الدوليين بشمال مصر، ما يمهد الطريق لإضافة خطوط جوية جديدة تربط عدد من المدن الروسية بشمال البلاد.

يكتسب هذا التطور أهمية خاصة وسط تنامي حركة الطيران في مطار العلمين، الذي يشهد ارتفاعًا في أعداد شركات الطيران والرحلات الدولية، بالتزامن مع النمو السياحي والعمراني في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

تمثل السوق الروسية أحد أهم المصادر السياحية لمصر، خاصة بعد استئناف وتطور حركة الطيران بين البلدين في السنوات الأخيرة وارتفاع الطلب على الوجهات المصرية، لا سيما مناطق البحر الأحمر.

يأتي هذا التطور متزامنًا مع جهود وزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها لزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية واجتذاب مزيد من شركات الطيران والخطوط الدولية، بما ينعكس على نمو الحركة الجوية ويرتبط بخطط التنمية السياحية والعمرانية في أنحاء البلاد.

تعكس هذه الخطوة تحولًا تدريجيًا في دور مطار العلمين، من محطة جوية تخدم بشكل أساسي الحركة الموسمية في الساحل الشمالي، إلى بوابة جوية قادرة على خدمة وجهات دولية متعددة، ما يعزز قدرة المنطقة على جذب السياح من أسواق عالمية جديدة.

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#مصر #الطيران #السياحة

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