الشباب يعير السيالي لأبها بـ 1.2 مليون ريال

وكالات /سما/

وافق نادي الشباب على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم باسل السيالي إلى نادي أبها لموسم واحد مقابل 1.2 مليون ريال، وفقًا لما أعلنته الأندية الثلاثاء عبر حساباتها الرسمية.

ويتضمن عقد الإعارة استحقاق نادي الشباب 300 ألف ريال إضافي إذا تجاوزت مشاركة اللاعب حاجز 1200 دقيقة خلال فترة الإعارة، وفق مصادر خاصة.

يعد السيالي ثاني صفقات الإعارة من الشباب إلى أبها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الانتقالي فيصل الصبياني الذي انتقل بنفس الشروط حتى نهاية الموسم.

انضم السيالي البالغ 24 عامًا إلى الشباب في يناير الماضي قادمًا من نادي الحزم على عقد يمتد عامين ونصف العام، بقيمة انتقال بلغت 12.5 مليون ريال، واحتفظ الحزم بنسبة 30 في المئة من قيمة إعادة بيع عقده.

خاض السيالي 13 مباراة مع الشباب في دوري روشن السعودي الموسم الماضي. بدأت مسيرته الاحترافية في الفئات السنية بنادي النصر موسم 2020، ثم انتقل بالإعارة إلى فريق الطائي قبل الانضمام للحزم بصفة دائمة عام 2022.

وأصبح السيالي الصفقة رقم 14 التي تبرمها إدارة النادي الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعاقدها مع كل من عبده ديالو، صفوان الجهني، محمد دخيل الله، دونوفان ليون، مصطفى ملائكة، عبد الكريم دارسي، ماجد دوران، فيصل الصبياني، لورينتز روسير، أليماني جوري، نبيل فقير، كشيم القحطاني، ومحمد الزيد.

وتستعد الفريق الشباب لمواجهة نادي القادسية في أول مباراة له بدوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026-2027 يوم الخميس المقبل. قال المدرب الألماني توماس ليتش في مؤتمر صحافي: «استغللنا فترة الإعداد بصورة إيجابية. الفريق استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال أربع مباريات في المعسكر، وهذا أمر مطمئن».

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