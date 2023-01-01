أوتشا: أكثر من 900 حاجز إسرائيلي يعرقل العمل الإغاثي في الضفة

القدس المحتلة/سما/

حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من أن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة، تعيق حركة العاملين في المجال الإنساني وتؤخر وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أوضح فيه أن نقاط التفتيش والبوابات والحواجز الاسرائيلية المقامة على الطرق وغيرها من القيود المفروضة على الحركة تتسبب في تأخير وتقييد العمليات الإنسانية، وتحول دون حصول بعض الفلسطينيين على ما يكفي من الخدمات والمساعدات.

وقدم المكتب الأممي قرية قصرة نموذجًا لتداعيات هذه القيود، مشيرًا إلى أن العاملين في المجال الإنساني وطواقم البلدية لم يتمكنوا من الوصول إلى ثلاث عائلات فلسطينية محاصرة منذ الثلاثاء.

وبحسب "أوتشا"، جاء حصار العائلات عقب إقامة بؤرة استيطانية بجوار منازلها وتشديد القيود على الوصول إلى المنطقة.

وتحاول طواقم البلدية وشركاء الأمم المتحدة إيصال الغذاء والمياه وحليب الأطفال والأدوية ومستلزمات النظافة إلى العائلات الثلاث، إلا أن محاولاتها لم تنجح حتى الآن.

وحذر المكتب من عدم فعالية الجهود الرامية إلى حماية الفلسطينيين في المنطقة، مشيرًا إلى ورود تقارير تفيد بأن مستوطنين أعادوا نصب خيمة كانت القوات الإسرائيلية قد فككتها الخميس.

كما وصف "أوتشا" الأوضاع الإنسانية في شمال الضفة الغربية بأنها لا تزال بالغة الصعوبة.

وبحسب معطيات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في حزيران/ يونيو الماضي، بلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة والبوابات العسكرية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية 916 حاجزًا وعائقًا، بينها أكثر من 243 بوابة حديدية أقيمت بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.