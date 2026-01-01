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معرض إسطنبول للكتاب

خبر : مركز الزيتونة يعرض إصداراته في معرض الكتاب العربي بإسطنبول

السبت 15 أغسطس 2026 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الزيتونة يعرض إصداراته في معرض الكتاب العربي بإسطنبول



وكالات /سما/

إسطنبول/سما- يشارك مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في معرض إسطنبول الدولي الحادي عشر للكتاب العربي، بعرض أحدث منشوراته العربية من خلال جناح مخصص.

يقع الجناح برقم A62 تحت عنوان "فلسطين في كتاب"، وينظم المعرض من قبل الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي في تركيا.

يستضيف المعرض في صالة أوراسيا بمركز قادير طوب باش للعروض والفنون في منطقة يني كابي بإسطنبول، وتمتد فعالياته من 15 إلى 23 أغسطس/آب 2026.

تفتح أبواب المعرض يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ويمكن للزوار الاطلاع على أحدث إصدارات المركز والتعريف بالمنتجات الفكرية الفلسطينية.

#معرض الكتاب #مركز الزيتونة #إسطنبول

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