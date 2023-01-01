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العائلة الهاشمية

خبر : الأميرة إيمان تستقبل توأمتين.. فرحة جديدة بالأسرة الملكية الأردنية

السبت 15 أغسطس 2026 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأميرة إيمان تستقبل توأمتين.. فرحة جديدة بالأسرة الملكية الأردنية



وكالات /سما/

عمّان/سما- أعلن الديوان الملكي الهاشمي في بيان رسمي اليوم الجمعة 14 آب/أغسطس 2026، أن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس رزقا بتوأمتين. وأشار البيان إلى الموافقة بالتاريخ الهجري الأول من شهر ربيع الأول عام 1448.

وعبّر الديوان الملكي في بيانه عن أصدق آيات التهاني والتبريكات للأميرة إيمان وزوجها بمولودتيهما، كما بارك للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بحفيدتيهما الجديدتين. ولم يُفصح البيان الرسمي عن أسماء المولودتين في الإعلان الأول.

شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، إعلان الديوان الملكي عبر خاصية القصص في حسابه على إنستغرام، مباركاً لشقيقته قائلاً: "الحمدلله على عظيم النعمة وتمام الفضل".

تأتي ولادة التوأمتين بعد نحو عام ونصف من ولادة الأميرة أمينة، ابنة الأميرة إيمان الأولى، التي جاءت في 16 فبراير 2025. وكانت الملكة رانيا العبدالله قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي عن حمل ابنتها الأميرة إيمان بطفلها الثاني، عبر صورة عائلية مؤثرة نشرتها على حسابها بإنستغرام، معلقة بكلمات حملت مشاعر الفرح.

تزوجت الأميرة إيمان من جميل ألكساندر ترميوتس في آذار/مارس 2023، وأسست معه عائلة صغيرة شهدت توسعاً مستمراً خلال السنوات الماضية.

#الأردن #الأسرة الملكية #الأميرة إيمان

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