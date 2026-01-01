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اقتصاد الهند

خبر : الهند تتجاوز 52 مليار دولار من تحويلات الجالية بالخارج

السبت 15 أغسطس 2026 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تتجاوز 52 مليار دولار من تحويلات الجالية بالخارج



وكالات /سما/

نيودلهي/سما- أعلن البنك المركزي الهندي إنهاء مبكر لبرنامج جذب ودائع الجالية الهندية في الخارج، بعد أن حقق نجاحًا استثنائيًا تجاوز التوقعات الأولية للمصرف. واستقبلت الهند تدفقات أموال بلغت 52.3 مليار دولار من الهنود غير المقيمين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 2026.

كان مقررًا أن يستمر البرنامج حتى 30 سبتمبر، لكن البنك المركزي قرر إنهاء خدمة مقايضة ودائع العملات الأجنبية للودائع المجمّعة حتى 31 أغسطس الحالي. وعللّ البنك قراره بأن التدفقات النقدية الضخمة والإقبال الكثيف تجاوزا التقديرات الأولية للمؤسسة.

وبإضافة القروض بالعملات الأجنبية والقروض التجارية الخارجية، بلغ إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك الهندية حوالي 56.85 مليار دولار. وتوقع المحللون أن يصل إجمالي التدفقات النقدية في إطار البرنامج إلى نحو 70 مليار دولار، وفقًا لما أشارت إليه جورا سين جوبتا، كبيرة المحللين في بنك آي.دي.إف.سي فرست.

وأطلق البنك المركزي البرنامج في يونيو بهدف جذب أموال الجالية الهندية في الخارج، البالغ عددها حوالي 35 مليون شخص، من خلال تحمّل البنك تكاليف التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، مع إتاحة الاقتراض مقابل هذه الأموال.

وتنافست البنوك الهندية بقوة لجذب ودائع الجالية، عارضة أسعار فائدة تصل إلى 7.75 بالمئة على الودائع لآجال خمس سنوات، في محاولة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

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#الهند #التحويلات المالية #الجالية الهندية

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