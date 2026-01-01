جوجل تطلق جهاز التتبع Pixel Tag برسم 29 دولارًا منافسة آبل

وكالات /سما/

أعلنت جوجل عن إطلاق أول جهاز تتبع خاص بها يحمل اسم Pixel Tag، ليشكل منافسة مباشرة لجهاز AirTag من آبل في سوق أجهزة تتبع الأغراض الشخصية. كشفت جوجل عن الجهاز الجديد خلال فعالية Made by Google في أغسطس 2026، إلى جانب إطلاق سلسلة Pixel 11 وساعة Pixel Watch 5.

يأتي Pixel Tag بسعر تنافسي يبلغ 29 دولارًا للوحدة الواحدة، و99 دولارًا لعبوة تضم أربع وحدات، وهو نفس السعر الذي تطرحه آبل لجهازها AirTag. تبدأ فترة الطلب المسبق اعتبارًا من 12 أغسطس، مع توفر فعلي للجهاز ابتداءً من 11 نوفمبر. في أوروبا، يصل سعر الوحدة الواحدة إلى حوالي 34.99 يورو والعبوة الرباعية إلى 109.99 يورو.

تتميز أجهزة التتبع الجديدة بتصميم بيضاوي ممدود يختلف عن الشكل الدائري المعروف في أجهزة AirTag. تم تصنيع الجهاز من فولاذ مقاوم للصدأ بنهاية غير لامعة، بوزن حوالي 12 جرامًا، وحصل على تصنيف IP67 الذي يوفر حماية ضد الغبار والماء. يتوفر الجهاز بلون واحد يطلق عليه Fog، وهو رمادي فاتح.

من حيث الميزات الوظيفية، يحتوي Pixel Tag على مكبر صوت مدمج يصدر تنبيهًا صوتيًا لمساعدة المستخدم في العثور على الأغراض المفقودة بالقرب منه. كما يتضمن الجهاز زرًا ماديًا يمنح المستخدم مرونة إضافية، حيث يمكنه تشغيل رنين على الهاتف المتصل به للعثور عليه، وهي ميزة غير متوفرة في أجهزة AirTag.

يشير المراقبون إلى أن التصميم يفتقر إلى فتحة مدمجة لتعليق الجهاز، مما يعني أن المستخدمين الراغبين في ربطه بمفاتيحهم أو حقائبهم سيحتاجون إلى شراء حامل أو حلقة منفصلة، تماما كما هو الحال مع AirTag.

يعتمد Pixel Tag على بطارية زر من نوع CR2032 قابلة للاستبدال يدويًا، بعمر افتراضي يصل إلى حوالي سنة كاملة. لا يتطلب الجهاز أي اشتراك شهري أو شاحن خاص، مما يقلل من تكلفة الاستخدام على المدى الطويل. هذه الميزة توفر أفضلية عملية على عدد من الأجهزة المنافسة التي تستخدم بطاريات غير قابلة للاستبدال.

على الصعيد التقني، يعتمد Pixel Tag على شبكة Find Hub من جوجل، التي تستخدم أجهزة أندرويد القريبة لمساعدة المستخدمين في تحديد موقع الأغراض المفقودة عندما تكون خارج نطاق الاتصال المباشر عبر Bluetooth. يدعم الجهاز تقنية النطاق فائق العرض UWB، التي توفر تحديدًا دقيقًا للموقع مع إرشاد اتجاهي، وهي خاصية تقلل من الفجوة بين المنتج الجديد و AirTag من آبل.

يتضمن الجهاز أيضًا تقنية Bluetooth 6.0 مع خاصية Channel Sounding التي تقيس المسافة بدقة على الهواتف المدعومة، لكن دون توفير الإرشاد الاتجاهي الذي توفره تقنية UWB. للحصول على التحديد الدقيق عبر UWB، يتطلب الأمر هواتف Pixel Pro من الجيل السادس فصاعدًا، بينما تتوفر خاصية Channel Sounding على هواتف Pixel 10 والأجيال اللاحقة.

أضافت جوجل تكاملًا مع مساعد Gemini الذكي، بحيث يمكن لأجهزة Pixel المتوافقة تشغيل مكبر صوت الجهاز من خلال الأوامر الصوتية. كما تعمل تنبيهات الأجهزة المجهولة بشكل متبادل بين أندرويد و iOS، بفضل تعاون بين جوجل وآبل، حيث يتلقى مستخدمو أجهزة آيفون تنبيهًا عند وجود Pixel Tag بالقرب منهم، والعكس صحيح.

يقدم Pixel Tag عرضًا قويًا لمستخدمي أندرويد من خلال الجمع بين التحديد الدقيق عبر تقنية UWB وبطارية قابلة للاستبدال بسعر منافس. مع ذلك، يحتفظ الجهاز الجديد بنقاط ضعف، حيث يتميز بغياب فتحة التعليق المدمجة، وفترة انتظار طويلة نسبيًا بين فتح الطلب المسبق والتوفر الفعلي، الأمر الذي قد يؤثر على جاذبيته أمام مستخدمي أندرويد مقارنة بخيارات أخرى أرخص من شركات مختلفة تعمل مع شبكة جوجل ذاتها.

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