آبل توسع نطاق تحذيراتها من برامج تجسس مأجورة موجهة لأفراد محددين

وكالات /سما/

أطلقت شركة آبل دفعة جديدة من التحذيرات الأمنية موجهة إلى مستخدمي أجهزتها الذين رصدت الشركة محاولات لاستهدافهم من خلال برامج تجسس متطورة، وهي أدوات مراقبة متخصصة تستخدمها جهات ذات قدرات تقنية ومالية كبيرة في تنفيذ هجمات رقمية معقدة ضد أفراد محددين.

رافقت هذه التحذيرات الجديدة تحديث شامل لتجربة المستخدم المتعلقة بالإشعارات الأمنية، حيث سهّلت الشركة آليات عرض المعلومات والتوجيهات للمستخدم عند تلقيه تنبيهًا بشأن استهداف محتمل. وعلى التوازي، أطلقت آبل صفحة دعم مفصلة تتناول ماهية برامج التجسس المأجورة، وآلية كشف آبل لهذه الحالات، والخطوات الفعلية التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لتعزيز حماية أجهزتهم وبياناتهم الشخصية.

انجذب اهتمام متخصصي الأمن الرقمي إلى هذه الخطوة من آبل، خاصة عقب تصريحات جون سكوت رايلتون، الباحث الرئيسي في مركز Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو، الذي أشار إلى وصول تنبيهات محدثة إلى الأشخاص المستهدفين. تُرتبط هذه الإشعارات بفئة متقدمة من برامج التجسس التي تتمتع بقدرات عالية على استهداف هواتف وأجهزة أفراد معينين لحساب جهات حكومية أو منظمات تملك موارد تمويل وخبرات تقنية ضخمة.

وفقًا لآبل، فإن برامج التجسس المأجورة عبارة عن أدوات مراقبة متطورة تقوم بتطويرها ونشرها شركات متخصصة، عادة ما تبيعها إلى جهات حكومية أو كيانات دول معينة. يقتصر استهداف هذه الأدوات على أفراد محددين وفق معايير واضحة، وتشمل الفئات المستهدفة بشكل متكرر الصحفيين والناشطين الحقوقيين والشخصيات السياسية والدبلوماسيين وغيرهم من الأفراد الذين قد يحملون أهمية استراتيجية بالنسبة للجهات منفذة الهجوم.

تختلف هذه الهجمات بشكل جوهري عن محاولات الاختراق الموسعة التي تستهدف أعدادًا كبيرة من المستخدمين بطريقة عشوائية. يتسم الهجوم باستخدام برامج التجسس المأجورة بدرجة عالية من الدقة والتخصيص في الاستهداف، إلى جانب تكاليف هائلة مرتبطة بتطوير هذه الأدوات وإدارتها بشكل مستمر. أشارت آبل إلى أن تنفيذ هجوم واحد من هذا النوع قد يتطلب استثمارًا مالًا يقدر بملايين الدولارات، ما يجعله مختلفًا تمامًا عن غالبية التهديدات الرقمية اليومية المتكررة التي يتعرض لها مستخدمو الأجهزة الذكية والحواسيب.

أكدت آبل أن الأغلبية الساحقة من مستخدميها لن يصبحوا هدفًا لهذا الصنف المتقدم من الهجمات، غير أن التعقيد التقني لبرامج التجسس المتطورة يجعل عملية كشفها والوقاية منها مسألة بالغة الصعوبة. تم تصميم عدد من هذه الأدوات بطريقة تسمح لها بالتغلب على آليات الحماية المدمجة في الأجهزة المستهدفة، الأمر الذي يحتّم استخدام أنظمة تحليل ومراقبة متقدمة جدًا لتتبع النشاط المرتبط بها.

بينت الشركة كذلك أن العمليات التحققية المتعلقة بهذه الإشعارات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الثقة المطلق والنهائي. إلا أن آبل تصنّف التحذيرات على أنها إشعارات بدرجة ثقة مرتفعة جدًا، وتُطلقها عندما تعثر على مؤشرات قوية تدفعها إلى الاعتقاد بأن مستخدمًا بعينه تعرّض لاستهداف فردي ومقصود من خلال هجوم مرتبط ببرنامج تجسس مأجور.

احتفظت آبل بسرية الآليات التفصيلية التي تعتمد عليها في تحديد المستخدمين المستهدفين، معتبرة أن الإفصاح عن هذه الآليات قد يسمح للجهات المسؤولة عن الهجمات بفهم أساليب الكشف المستخدمة، وبالتالي تعديل استراتيجياتها لتجنب الكشف المستقبلي. لذلك، تقتصر الشركة على إبلاغ المستخدم عندما تصل درجة الثقة في التحقيقات إلى الحد الذي يبرر إصدار التنبيه.

استوضحت آبل أن استقبال إشعار من الشركة لا يعني بالضرورة أن بيانات المستخدم قد تعرضت فعليًا للاختراق أو أن المهاجم حقق نفاذًا إلى المعلومات المخزنة على الجهاز. بدلًا من ذلك، يشير التنبيه إلى أن آبل رصدت نشاطًا على الجهاز يتطابق مع مؤشرات مرتبطة بمحاولة هجوم باستخدام برنامج تجسس مأجور، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية إضافية لتأمين الجهاز والحسابات والمعلومات الشخصية.

أوصت آبل جميع المستخدمين المتلقين لهذه التحذيرات بتفعيل وضع التأمين المتقدم Lockdown Mode، وهو إعداد أمني متخصص مصمم لتوفير مستوى حماية عالي جدًا للأشخاص الذين قد يواجهون تهديدات رقمية متقدمة ومعقدة جدًا. يقوم هذا الوضع بتحديد وتقييد مجموعة من الوظائف التي قد يتم استغلالها في تنفيذ بعض أنواع الهجمات، مع العلم أن تفعيل هذا الوضع قد يؤثر على عدد من الميزات والخدمات الإضافية التي يعتمد عليها المستخدم بشكل اعتيادي.

تعكس هذه الخطوات من آبل توجهًا استراتيجيًا نحو التعامل مع برامج التجسس المأجورة باعتبارها فئة مختلفة تمامًا عن المخاطر الأمنية التقليدية. المستخدم الذي يستقبل إشعار من هذا النوع يواجه احتمالًا واقعيًا للتعرض لهجوم مستهدف ومخطط له بعناية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على إجراءات الحماية الروتينية اليومية وحدها غير كافٍ للتعامل مع هذا النوع من التهديدات الاستثنائية.

تؤكد الإجراءات والتوصيات التي قدمتها آبل على ضرورة التعامل مع الإشعار بجدية وحذر، مع عدم الانزلاق نحو افتراض أن الاختراق قد وقع بالفعل. على المستخدم المتأثر اتباع الإرشادات الأمنية المتاحة في صفحة الدعم الجديدة، وتفعيل الحماية المناسبة، والسعي للحصول على مساعدة متخصصة عند الحاجة، خاصة إذا كان نشاطه أو طبيعة عمله يجعله هدفًا محتملًا لمثل هذه الهجمات المتقدمة.