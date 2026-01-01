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الدعم النفسي

خبر : عبارات تجنبيها عند مواساة شخص في الحزن

السبت 15 أغسطس 2026 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبارات تجنبيها عند مواساة شخص في الحزن



وكالات /سما/

وجود الشخص الصادق بجانب من يمرّون بأزمة نفسية يعتبر من أعمق روابط الدعم الإنساني. في لحظات الحزن والفقد، يحتاج المصاب إلى سند حقيقي يشعره بأنه لا يخوض معركته وحيدًا، وهذا الحضور الأصيل يمنحه مساحة آمنة للتعبير عن مشاعره.

غير أن المواساة الحقيقية لا تكتمل إلا بحساسية عالية في انتقاء الألفاظ والعبارات. الشخص الحزين يكون في حالة نفسية هشة، والكلمة غير المناسبة قد تتحول إلى سهم يعمّق معاناته بدل أن تخفف عنها. حتى العبارات التي تُقال بحسن نية قد تحمل تقليلًا غير مقصود من حجم الألم أو استعجالًا لشفاء لم يحن وقته بعد.

لذا فإن الانتقاء الدقيق للكلمات، أو حتى اختيار الصمت المتضامن، يصبح ضرورة قصوى لضمان مواساة تضمد الجراح ولا تعمقها.

عند مواساة من تمرّون بفقد أو حزن، احرصي على البساطة والوضوح في كلماتك؛ اختاري ألفاظًا قصيرة ومباشرة تعبّر عن حبك وتعاطفك دون فلسفة أو زخرفة لغوية.

اعترفي بحجم الألم وتجنبي التقليل من شأن ما يشعرون به. ركزي حديثك على مشاعرهم هم وليس على تجاربك الشخصية السابقة، فهذا يجعل المواساة متمحورة حول احتياجاتهم الفعلية.

اعرضي الدعم والمساندة دون شروط أو حدود زمنية، دون انتظار إجابة فورية أو تغيير سريع في حالتهم. وجودك الثابت بجانبهم هو ما يحتاجونه أكثر من أي كلمات قد تقولينها.

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#الصحة النفسية #المشاعر #العلاقات الإنسانية

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