حزمة Mafia: The Omertà Collection تصل إلى المنصات الحالية بتحديثات لنسخة Definitive

وكالات /سما/

أعلنت شركتا Hangar 13 و2K رسميًا عن إطلاق حزمة Mafia: The Omertà Collection في 14 أغسطس، وهي مجموعة شاملة تجمع كل أجزاء السلسلة الأربعة في إصدار موحد يشمل أحدث نسخها Definitive Edition.

ستكون الحزمة متاحة على منصات الجيل الحالي: PS5، Xbox Series X/S، وأجهزة الحاسب الشخصي. وبموازاة الإطلاق، ستحصل نسخة Mafia: Definitive Edition على تحديث مخصص يوفر تشغيل اللعبة بمعدل 60 إطارًا في الثانية على المنصات الحالية، إلى جانب تحسينات تقنية إضافية. هذا التحديث سيكون مجانيًا بالكامل لمن يمتلكون اللعبة على PS4 أو Xbox One.

غير أن Mafia 2: Definitive Edition وMafia 3: Definitive Edition لن تستفيدا من أي تحسينات أو مزايا جديدة، مما قد يخيب آمال محبي هذين الجزأين من السلسلة.

تمثل هذه الحزمة فرصة مثالية للاعبين الذين لم يخوضوا تجربة سلسلة Mafia بعد، وخاصة بعد إطلاق أحدث أجزائها Mafia: The Old Country العام الماضي. تتضمن الحزمة النسخة الكاملة من Mafia: Definitive Edition بمحتوياتها الكاملة، شاملة محتويات Deluxe Edition، بالإضافة إلى توسعة Man of Honor المجدولة للإطلاق.

رغم أهمية الحزمة للاعبين، لم تكشف شركة 2K حتى الآن عن السعر المحدد لـ Mafia: The Omertà Collection، وسيتوجب الانتظار حتى إطلاقها رسميًا غدًا للحصول على هذه المعلومة.

أما بخصوص توسعة Man of Honor، فهي تضيف فصلين جديدين للقصة الرئيسية حيث يعمل الشخصية الرئيسية إنزو إلى جانب دون إنيو ساليري، مع مهام إضافية في وضع Free Ride وأنواع جديدة من التحديات وجوائز حصرية. من المقرر إطلاق التوسعة غدًا الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ على كافة المنصات.