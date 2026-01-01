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خبر : وخز اليد قد يشير إلى حالات صحية خطيرة.. تعرف على الأسباب

السبت 15 أغسطس 2026 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وخز اليد قد يشير إلى حالات صحية خطيرة.. تعرف على الأسباب



وكالات /سما/

قد يشير الشعور بالوخز والتنميل في اليدين إلى مشاكل صحية متعددة تتطلب انتباهًا طبيًا، بحسب ما أوضح عدد من الأطباء المتخصصين.

ترى الدكتورة إيرينا فولغينا، الأستاذة المشاركة في قسم العلاج بكلية الطب في جامعة التعليم، أن مشاكل العمود الفقري تمثل السبب الأكثر شيوعًا لهذه الأعراض. وتوضح أن انضغاط الأعصاب الناجم عن مشاكل العمود الفقري قد يؤدي إلى شعور الشخص بالوخز والتنميل والألم في الطرف. ورغم أن وضعية النوم غير الصحيحة قد تكون السبب أحيانًا، إلا أن هذه الأعراض قد تدل على حالات أخطر.

وتشدد فولغينا على أن الألم الممتد إلى الذراع قد يكون علامة على الذبحة الصدرية، حيث يتركز الإحساس عادة خلف عظم القص على شكل ضغط. كما أن مرضى السكري غالبًا ما يعانون من أعراض مشابهة بسبب اعتلال الأعصاب.

وفي هذا السياق، تلفت الدكتورة يلينا سميرنوفا الانتباه إلى أن كثيرين يشعرون بدغدغة أو حرقة خفيفة أو وخز مفاجئ في اليدين أو الأصابع. وتوضح أن السبب قد يكون وضعية نوم غير مريحة أو مجرد إرهاق، لكن تكرر هذه الأعراض قد يشير إلى مشاكل عصبية أو وعائية كامنة تستحق الفحص الطبي.

وتبين سميرنوفا أن هذه الأعراض قد تظهر بشكل متقطع عند الجلوس لفترة طويلة في وضعية غير مريحة مع ثني المرفق، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى أحد الأعصاب الرئيسية. غير أن الشعور بالانزعاج عادة ما يزول سريعًا بعد تصحيح الوضعية. لكن إذا تكرر الألم أو الوخز بانتظام، فقد يشير ذلك إلى تطور حالة مزمنة تحتاج إلى متابعة طبية.

من جهته، يشير الدكتور أرتيوم باريشيف، أخصائي طب الأعصاب، إلى أن إحدى اليدين أو كلتيهما قد تُصاب بالتنميل فجأة بعد النوم أو الجلوس بوضعية غير مريحة أو ممارسة الرياضة. وينوه الدكتور أليكسي جيتو، اختصاصي الغدد الصماء، إلى أن تنمل الأصابع يعد من العلامات الدالة على فقر الدم وأمراض القلب.

وتتسبب عوامل أخرى متعددة في ظهور هذه الأعراض، منها أمراض عصبية مختلفة وحالات التسمم المزمن، حيث ينتج الشعور بالألم عن تلف الأعصاب الطرفية. كما قد يكون النقص في فيتامين B12، الذي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الأعصاب، من الأسباب المحتملة لهذه الأعراض.

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