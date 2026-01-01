محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي برسائل للفن المصري

وكالات /سما/

الساحل الشمالي/سما- أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح بورتو جولف في الساحل الشمالي مساء يوم الجمعة، بحضور جماهيري كثيف، وسط رتابة عروض استعراضية متنوعة تضمنت عددًا من أغانيه الشهيرة والمعروفة.

تميزت الحفلة بفقرات بصرية متعددة؛ فقد دخل الفنان إلى المسرح على متن "حنطور" تقليدي مصري، مما أضفى طابعًا كلاسيكيًا على الحفل، وذلك بينما كانت أغنيته الشهيرة "من ضهر راجل" تُعزف، تلك الأغنية التي تحتوي على الكلمات "في ناس معاك عشان مش عايزة غيرك وناس معاك علشان مش لاقية غيرك". وتابع الفنان عروضه بدخول درامي آخر؛ حيث دخل على متن سيارة فاخرة إلى المسرح، في حين كانت أغنيته "هو فيه زي محمد" تصدح عبر المكبرات. كما قدم رمضان أداءً متميزًا لأغنيته "الملك"، حيث ارتدى تاجًا فوق رأسه وجلس على كرسي ضخم تم تصميمه بعناية لهذا العرض.

وتطرق الفنان خلال الحفل إلى قضايا تتعلق بالعلاقات بين النجوم المصريين، وأشار إلى حادثة قال إنها "غريبة"، تتعلق بنجم كبير قام بتشغيل أحد أغانيه بالخطأ ثم حاول إخفاء ذلك. عبّر رمضان عن استياء من هذا التصرف، قائلًا: "في حاجات بتحصل غريبة، حاجات غريبة بمنتهى الأمانة.. لما نجم كبير ييجي يمشي dj عشان شغل أغنية ليّا بالغلط على أحد الشوطئ.. يبقى ده غلط وعيب". وأتبع ذلك بملاحظة حول الانفتاح الموسيقي، قائلًا: "طيب ما أنت بنشغل أجنبي وإنجليزي وإسباني، فـ لازم يكون ليك خير في أهل بلدك".

وألقى الفنان رسالة موجهة للفن المصري والعربي بشكل عام، أكد فيها على أهمية التعاون والدعم المتبادل بين النجوم المصريين. قال رمضان: "كل اللي بيحصل بيننا ده هو اللي مخلينا مش معروفين في العالم.. العالم ميعرفش مغني مصري واحد". وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات الشخصية من أجل تعريف العالم بقيمة الموسيقى العربية، مضيفًا: "لازم تحبوا بعض.. لازم منقويش الغريب على القريب، ده غلط يا جماعة.. أنا الكلام ده بقوله من مصر لأن عاوز الكلام ده يوصل".

أوضح رمضان أن الهدف الحقيقي وراء جهوده الفنية هو إثبات قيمة الفن المصري والعربي على الساحة العالمية. قال: "إحنا عايزين نتقدم ونثبت للعالم إن مزيكتنا موجودة معاهم على نفس الخط.. هدفي إني أعرف العالم قيمة الجمهور العربي وإمكانياته، وده سبب الخطوات اللي أنا بعملها دي".

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