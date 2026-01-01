القهوة تُحسّن تكوين الجسم وتؤثر في الهرمونات

وكالات /سما/

أظهرت دراسة فنلندية جديدة أجرتها جامعة أولو على أكثر من ألفي مشارك أن الاستهلاك المنتظم للقهوة يرتبط بتحسن ملموس في تكوين الجسم، حيث انخفضت الدهون الكلية والحشوية لدى المشاركين مع زيادة واضحة في الكتلة العضلية الهيكلية، رغم تشابه مؤشر كتلة الجسم بينهم.

شملت الدراسة 2264 مشاركاً من برنامج "شمال فنلندا للمواليد 1966"، كانوا جميعاً في سن 46 عاماً. وكان من بين الاكتشافات أن استهلاك القهوة الأعلى ارتبط بانخفاض مستويات الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة، وهي مؤشرات حيوية تُرتبط عادة بمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني.

كان الاختلاف الأكثر لفتاً للانتباه هو الفروقات الهرمونية بين الجنسين. لدى الرجال، ارتبطت القهوة بتحسن قدرة الجسم على تنظيم سكر الدم والإنسولين، مع ارتفاع هرمون التستوستيرون الكلي والمتوفر بيولوجياً. كما زاد الغلوبيولين الرابط للهرمونات الجنسية، مع انخفاض طفيف في التستوستيرون الحر.

أما لدى النساء فكان التأثير محدوداً، مقتصراً على ارتفاع الغلوبيولين الرابط للهرمونات الجنسية وانخفاض الأندروجينات الحرة. قال لوكا فيرويست، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن هذه البصمة الهرمونية المميزة لم تتأثر بمؤشر كتلة الجسم أو عوامل نمط الحياة الأخرى.

مع ذلك، يؤكد الباحثون أن النتائج، المنشورة في مجلة European Journal of Nutrition، تمثل ارتباطات رصدية وليست علاقات سبب ونتيجة مباشرة. بمعنى آخر، لا يمكنهم التأكيد بأن القهوة هي السبب المباشر لهذه التغييرات البيولوجية. لاحظوا أن الدراسة أجريت في فنلندا، من أعلى الدول استهلاكاً للقهوة عالمياً بمتوسط سنوي يبلغ 11.8 كيلوغراماً للفرد الواحد.

مع ذلك، توفر النتائج أساساً قوياً لدراسات مستقبلية يجري العمل عليها حالياً على نماذج حيوانية، بهدف الانتقال لاحقاً إلى تجارب سريرية بشرية لتحديد المركبات النشطة المسؤولة عن هذه التأثيرات قبل تضمينها في التوصيات الغذائية الرسمية.

وفي سياق متصل، حذرت الدكتورة زهرة سالباغاروفا، أخصائية أمراض القلب، من تناول القهوة مع مشروبات الطاقة، معتبرة ذلك خطراً خاصة على صحة مرضى القلب والمراهقين والحوامل. إلا أن دراسات أخرى حديثة أشارت إلى أن استهلاك الكافيين بكميات معتدلة لا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى معظم البالغين، بل قد يكون مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة ببعض حالات أمراض القلب.

وأضاف البروفيسور ألكسندر كونكوف أن درجة حرارة المشروب لا تقل أهمية عن مكوناته للصحة، حيث تزيد المشروبات الساخنة جداً من خطر الإصابة بسرطان المريء، ما يستوجب الانتباه لكيفية تناول القهوة وليس فقط على كميتها ونوعيتها.

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