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خبر : الهلال ينتصر على الفيصلي بـ 4 أهداف في افتتاح موسم الدوري السعودي

السبت 15 أغسطس 2026 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال ينتصر على الفيصلي بـ 4 أهداف في افتتاح موسم الدوري السعودي



وكالات /سما/

الرياض/سما- حقق نادي الهلال انتصاره الأول في موسم الدوري السعودي للمحترفين 2026-2027 بتغلبه على فريق الفيصلي برباعية مقابل هدفين في مباراة الجولة الأولى من البطولة، التي أقيمت الجمعة على أرض ملعب المملكة أرينا.

حضر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، الذي يمتلك نسبة 70% من أسهم النادي، المباراة من مدرجات الملعب، وأظهر تفاعلاً واضحاً مع كل هدف سجله فريقه، وتبادل التحايا مع مشجعي الفريق.

وأثارت لقطات مصورة للمباراة انتشاراً واسعاً على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، خاصة المقاطع التي توثق فرحة بن طلال بعد إحراز الهدف الأول للهلال، حيث رفع قبضة يده وحركها بحماس مع شعور واضح بالسعادة.

والتزم بن طلال منذ استحواذه على حصة الأغلبية في النادي بتمويل الصفقات الانتقالية والتفاعل الوثيق مع نتائج الفريق عبر البطولات المختلفة.

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#الدوري السعودي للمحترفين #نادي الهلال #الوليد بن طلال

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