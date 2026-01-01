سفينتان جديدتان تنضمان للأسطول التجاري المصري

وكالات /سما/

القاهرة/سما- استقبلت مصر سفينتي شحن عملاقتين هما "وادي النيل" و"وادي القمر"، بعد تسلّمهما من ترسانة صينية، ضمن خطة لتحديث الأسطول التجاري الوطني.

شهد وزير النقل المصري كامل الوزير حفل استقبال السفينتين، حيث أبحرت "وادي النيل" بالفعل نحو الموانئ المصرية، بينما تستعد "وادي القمر" للإبحار قريبًا.

تنتمي السفينتان إلى فئة "كامسارماكس" المتخصصة في نقل البضائع السائبة الجافة. تبلغ حمولة كل منهما 82 ألف طن، وطول السفينة 229 مترًا، وعرضها 32.26 متر، وغاطسها 14.5 متر.

جرى تزويد السفينتين بمحركات رئيسية من طراز "MAN B&W" بقوة 7490 كيلووات، مجهزة بنظام التخفيض التحفيزي الانتقائي "SCR" لتقليل الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

تضمّنت السفينتان أنظمة متقدمة لمعالجة مياه الاتزان تحد من انتقال الكائنات البحرية بين البيئات المختلفة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات والتحكم بالمحركات.

تبلغ سعة خزانات الوقود 2054 مترًا مكعبًا لكل سفينة، ما يسمح بالإبحار المتواصل لمدة تصل إلى 90 يومًا بلا تزود بالوقود. وتضم كل منهما محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية 20 طنًا يوميًا.

يأتي دخول السفينتين الأسطول المصري في سياق جهود مصر لتطوير قطاع النقل البحري الوطني، وزيادة مشاركته في حركة التجارة الدولية والخدمات اللوجستية الإقليمية.

تعتمد مصر على موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة موانئها على البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى قناة السويس، في تعزيز دورها كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات.

تركز الحكومة المصرية على تطوير الموانئ ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية بالموازاة مع تحديث الأسطول التجاري، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة قدرة قطاع النقل البحري على المنافسة وتعزيز تجارة الترانزيت.