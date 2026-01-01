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انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا

السبت 15 أغسطس 2026 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق تحديث سجل الناخبين في الضفة استعدادًا لأول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ 20 عامًا



رام الله/سما/

بدأت، اليوم السبت، في محافظات الضفة الغربية، عملية تسجيل الناخبين الجدد وتحديث بيانات المسجلين، تمهيدًا للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي تُعد الأولى من نوعها منذ نحو عقدين.

واستقبلت مراكز التسجيل المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى، على أن تستمر عملية التسجيل والتحديث حتى مساء الأربعاء 19 أغسطس/آب الجاري، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات المركزية.

ودعت اللجنة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل ولم تُدرج أسماؤهم في سجل الناخبين إلى المبادرة بالتسجيل، كما حثت المسجلين سابقًا على مراجعة بياناتهم وتحديثها عند الحاجة، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة أن الانتخابات ستُجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس، مشيرة إلى أن حق التسجيل مكفول لكل فلسطيني بلغ 17 عامًا أو أكثر. كما أوضحت أن تحديث البيانات يقتصر على الضفة الغربية، في حين يُعتبر سكان قطاع غزة مسجلين تلقائيًا استنادًا إلى السجل المدني الفلسطيني.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة كونها الأولى منذ انتخابات عام 2006، إذ تأتي في ظل مساعٍ لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وتجديد شرعيتها بعد سنوات طويلة من الانقسام الداخلي وتداعيات الحرب على غزة.

وفي سياق الاستعدادات السياسية، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، الأربعاء الماضي، أن الحركة ستخوض الانتخابات ضمن "أوسع ائتلاف وطني ممكن".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 9 يوليو/تموز الماضي مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يُعلن لاحقًا موعد الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الربع الأول من عام 2027.

ووفق لجنة الانتخابات المركزية، تبدأ مرحلة الترشح في 26 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما تنطلق الحملات الدعائية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع يوم 28 من الشهر ذاته.

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