أقنعة الوجه الطبيعية.. ترطيب مؤقت لا بديل عن العلاجات المثبتة

وكالات /سما/

تحظى أقنعة الوجه المحضّرة من مكونات طبيعية مثل العسل والألوفيرا والشوفان بشعبية واسعة، لكن الفوائد التي تمنحها للبشرة محدودة وقصيرة المدى، وفقاً لما يؤكده أطباء الجلد المتخصصون.

تشير دراسات طبية إلى أن الاعتقاد السائد بأن المكونات الطبيعية أكثر أماناً وفاعلية ليس صحيحاً دائماً. معيار السلامة والفعالية يرتبط بتركيب المادة وتركيزها وطريقة استخدامها، لا بمصدرها. فقد وجدت دراسة حللّت 1651 منتجاً للعناية بالبشرة يحمل صفة «طبيعي» أن نسبة ملحوظة منها تضمنت مواد مرتبطة بالحساسية والتهاب الجلد التماسي.

يوضح طبيب الأمراض الجلدية Bruce Brod من جامعة بنسلفانيا أن وصف المنتج بأنه «طبيعي» لا يعني تلقائياً أنه أكثر أماناً أو فاعلية. بعض المستخلصات النباتية بتركيزات مرتفعة قد تسبب التهاب الجلد التحسسي أو التهيجي.

تؤكد الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية أن أقنعة الوجه قد تكون مفيدة للترطيب والتهدئة، لكنها ليست بديلاً عن روتين العناية الأساسي. تحذر الأكاديمية من الزيوت العطرية والمقشرات القاسية التي قد تسبب التهيج أو تضر حاجز البشرة.

من ناحية الفوائد الفعلية، تمنح الأقنعة الطبيعية مثل العسل والألوفيرا والأفوكادو ترطيباً وتحسيناً مؤقتاً لملمس ومظهر البشرة. لكنها لا تصل إلى الطبقات العميقة من الجلد ولا تعالج التجاعيس أو فقدان الكولاجين أو التصبغات.

للعناية بعلامات الشيخوخة، ينصح الأطباء باستخدام مكونات ذات أدلة علمية واضحة مثل فيتامين C والببتيدات وبعض أحماض التقشير والباكوشيول، مع الحفاظ على الترطيب والحماية اليومية من الشمس.

يجب توخي الحذر عند تحضير أقنعة منزلية، خاصة فيما يتعلق بدرجة الحموضة. عصير الليمون الخام قد يسبب حساسية وتهيجاً ويزيد حساسية البشرة للشمس. بيكربونات الصوديوم بدرجة حموضتها القلوية قد تخل بتوازن البشرة وتزيد جفافها.

المقشرات الخشنة المحضّرة من حبيبات السكر أو الملح أو القهوة قد تسبب احتكاكاً متكرراً يهيج سطح البشرة ويضعف حاجزها، خاصة لدى صاحبات البشرة الحساسة أو الجافة.

قد يؤدي ترك بعض الأقنعة لفترة أطول من اللازم إلى جفاف البشرة بدلاً من تحسينها، خاصة الأقنعة التي تحتوي على الطين أو مكونات ماصة للدهون. ينبغي الالتزام بالمدة المناسبة وغسل البشرة قبل أن تجف تماماً.

من المهم تحضير الكمية اللازمة للاستخدام مرة واحدة والتخلص من البقايا، فمكونات مثل الزبادي والعسل والأفوكادو والألوفيرا الطازجة قد تتعرض للتلوث الميكروبي إذا حُفظت بطريقة غير صحيحة.

الإفراط في استخدام الأقنعة حتى اللطيفة منها قد يضعف الحاجز الواقي للبشرة. تكفي جلسات متباعدة ضمن روتين متوازن مع مراقبة استجابة البشرة. إذا ظهر احمرار أو حكة أو حرقان، ينبغي التوقف عن الاستخدام.

تبقى أقنعة الوجه الطبيعية خطوة تكميلية في روتين العناية، شرط ألا تحل محل واقي الشمس والمكونات ذات الفاعلية المثبتة أو العلاجات التي يحددها طبيب الجلد عند وجود مشكلة واضحة.

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