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نصائح السفر

خبر : 9 أخطاء شائعة يرتكبها المسافرون للمرة الأولى.. كيف تتجنبها

السبت 15 أغسطس 2026 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 أخطاء شائعة يرتكبها المسافرون للمرة الأولى.. كيف تتجنبها



وكالات /سما/

يبدأ الكثيرون رحلاتهم الأولى إلى الخارج بحماس عارم، لكن الإجراءات الروتينية والبيئة الغريبة قد تحول المغامرة سريعاً إلى سلسلة من المفاجآت المحبطة. السفر فن يتطلب تخطيطاً سليماً والانتباه للتفاصيل الصغيرة التي تفرق بين رحلة مرهقة وتجربة لا تُنسى.

الإفراط في تحضير الأمتعة يعد من أكثر الأخطاء شيوعاً بين المسافرين الجدد. حمل حقائب ثقيلة لا يسبب إرهاقاً جسدياً فحسب، بل قد يترتب عليه دفع رسوم إضافية للوزن الزائد. الحل يكمن في اختيار أمتعة خفيفة وغسل الملابس أثناء الرحلة إذا استغرقت أكثر من أسبوع، مع اختيار عبوات صغيرة لمستلزمات العناية الشخصية.

تراكم الأنشطة في برنامج واحد هو خطأ شائع آخر. الرغبة في رؤية كل شيء قد تترك المسافر مرهقاً وغير قادر على الاستمتاع بالتجارب فعلياً. من الأفضل توزيع الجولات والأنشطة على أيام الرحلة وترك وقت كاف للاستكشاف المريح والاسترخاء.

تجاهل شراء تأمين السفر خطأ قد يكون مكلفاً جداً. الحوادث والمرض والإلغاءات المفاجئة وفقدان الأمتعة قد تحدث في أي لحظة، وتأمين السفر يوفر حماية مالية وراحة بال برسوم معقولة نسبياً.

الاقتصار على المسارات السياحية المعروفة يحرم المسافر من جوهر السفر الحقيقي. استكشاف الأحياء السكنية والأماكن البعيدة عن المعالم الشهيرة، وتجربة طعام الشارع المحلي يفتح آفاقاً ثقافية أوسع وتجارب لا تُنسى.

رسوم التجوال الدولي من المفاجآت غير السارة التي يكتشفها المسافر عند العودة. التواصل مع شركة الاتصالات قبل المغادرة والاستفسار عن باقات مناسبة للاستخدام الدولي يحمي من فواتير هاتفية باهظة.

الفخاخ السياحية منتشرة بكثرة في المدن الشهيرة مثل روما ولندن. المطاعم القريبة من المعالم السياحية الرئيسية تفرض أسعاراً مرتفعة لوجبات أقل جودة، والابتعاد بضعة شوارع يكشف عن خيارات أصيلة بأسعار معقولة.

عدم تعلم عبارات أساسية باللغة المحلية يحد من التواصل الحقيقي مع السكان. حتى جملة بسيطة مثل «من فضلك» و«شكراً» تعكس احترام الثقافة المحلية وتفتح أبواباً لتفاعلات أكثر صدقاً وودية.

حمل مقتنيات ثمينة ولافتة يزيد من مخاطر السرقة والفقدان. من الأفضل ترك الأغراض الفاخرة في المنزل وحماية الأشياء الضرورية باستخدام حزام مخصص أو حقيبة مخفية مع الانتباه المستمر في الأماكن المزدحمة.

حجز رحلتين متتاليتين برابط زمني قصير جداً يعرّض المسافر لخطر فوات الرحلة التالية في حالة أي تأخير. يفضل منح نفسك ساعة على الأقل بين الرحلات المحلية، وساعتين إلى ثلاث ساعات للرحلات الدولية التي تتطلب مراقبة حدود وتفتيشاً أمنياً.

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