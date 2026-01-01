الصحة بغزة تحذر من توقف محطات الأكسجين

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة بغزة، أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين أستنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة .

واوضحت في بيان لها أن 12 محطة أكسجين من أصل 34 محطة تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد يصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين .

وأشارت إلى ان اربعة أجهزة لتعبئة اسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازاً، قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية اتمام تدخلات الصيانة الطارئة .

وقالت ان توفر الأكسجين ليس رفاهية طبية بل هو شريان الحياة لعديد الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة .

وأكدت ان المحطات المتبقية يتهددها حالة من الشلل التام لتزويد المستشفيات والمرضى المنومين في منازلهم بالأكسجين .

وطالبت وزارة الصحة بالفتح الفوري والمباشر لمسارات ادخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لصيانة المحطات، والتوريد الطارئ والعاجل لمحطات جديدة .