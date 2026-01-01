  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تحذر من توقف محطات الأكسجين

السبت 15 أغسطس 2026 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر من توقف محطات الأكسجين



غزة /سما/

 قالت وزارة الصحة بغزة، أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين أستنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة .

واوضحت في بيان لها أن 12 محطة أكسجين من أصل 34 محطة تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد يصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين .

وأشارت إلى ان اربعة أجهزة لتعبئة اسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازاً، قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية اتمام تدخلات الصيانة الطارئة .

وقالت ان توفر الأكسجين ليس رفاهية طبية بل هو شريان الحياة لعديد الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة .

وأكدت ان المحطات المتبقية يتهددها حالة من الشلل التام لتزويد المستشفيات والمرضى المنومين في منازلهم بالأكسجين .

وطالبت وزارة الصحة بالفتح الفوري والمباشر لمسارات ادخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لصيانة المحطات، والتوريد الطارئ والعاجل لمحطات جديدة .

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف": تجنب أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات بسبب مشفى المقاصد بالقدس

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

"الضم" بدأ.. إسرائيل تسحب الضفة من يد الجيش وتضعها تحت سلطة الشرطة ..

أكسيوس: اتصالات أمريكية سرية مع المعارضة الإسرائيلية.. ونتنياهو يواجه أخطر تراجع في شعبيته

تحذيرات من «سيناريو الرعب».. نتنياهو قد يتخذ قرارًا غير متوقع بعد تمهيدية «الليكود»

Honor تكشف عن Magic 9 بكاميرا جديدة وتصميم محدّث

ترامب يفجر عاصفة سياسية: هرمز "أرض أمريكية" وإيران لن تفلت من الحصار

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يحذر : الضفة تقترب من الانفجار.. وسموتريتش يساوم ببنوك الفلسطينيين مقابل الاستيطان

الحرس الثوري: ألحقنا الهزيمة بأقوى جيش في العالم ونأمل أن تفتح الانتصارات صفحة جديدة بالمنطقة

الإعلام العبري يزعم : حماس تستغل الهدنة لإعادة تنظيم صفوفها.. وتل أبيب تتمسك برفض خطة ترامب

جنوب لبنان ينزف من جديد.. 7 شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية دامية

«لن تأخذه بتغريدة ولا بأسطول».. رد إيراني حاد يشعل الجدل حول تصريحات ترامب بشأن هرمز