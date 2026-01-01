ترتيب أدراج المطبخ بذكاء.. حيل بسيطة بلا تكاليف إضافية

وكالات /سما/

ترتيب أدراج المطبخ بطريقة منظمة يبدأ بخطوات أساسية بسيطة، تحتاج فقط إلى إرادة وليس استثمارات مالية، إذ يمكن الاستفادة من مواد متوفرة في المنزل لتحقيق مساحة عملية ومرتبة تواكب احتياجات الحياة اليومية.

التفريغ الكامل لمحتويات الأدراج يشكل الخطوة الأولى والأساسية في أي عملية تنظيم، فهو يتيح رؤية الحجم الفعلي للدرج والمساحات المتاحة للاستفادة منها. عند وضع جميع الأغراض على سطح المطبخ، يسهل تجميع الأشياء المتشابهة معاً وتقسيمها إلى فئات منطقية: أدوات الطهي، أدوات المائدة، عبوات حفظ الطعام، الأدوات المتخصصة، والأغراض الصغيرة الميسرة للفقدان. هذه العملية تكشف أيضاً عن أشياء قد لا تنتمي للمطبخ أصلاً، وتساعد في تحديد الأدراج التي تُستغل بكفاءة أو تلك المزدحمة أكثر من اللازم، فالأدراج العميقة غالباً ما تخفي فوضى كبيرة بينما الصغيرة تصير محملة بفائض الأغراض.

قبل إعادة الأشياء إلى أماكنها، يجب تخصيص وقت للتخلص من الأغراض غير الضرورية، فالاحتفاظ بأشياء "تحسباً للحاجة" يُحول الأدراج إلى مساحات فوضوية. ينبغي السؤال عما إذا كان كل غرض يؤدي وظيفة حقيقية في المطبخ الحالي؛ فقاطعات البيتزا الزائدة والقوالب غير المستخدمة والأدوات المكسورة يجب التخلص منها. أما الأدوات الموسمية والمتخصصة فتستحق مساحة تخزين منفصلة بعيداً عن الأدراج ذات الاستخدام اليومي، خاصة في المطابخ الصغيرة حيث تُقدّر كل شبر من المساحة.

تخصيص وظيفة واضحة لكل درج يعتبر من أهم النصائح التي يقدمها خبراء التنظيم، فالدرج الذي لا يحمل استخدام محدد يتحول سريعاً إلى مساحة مزعجة وفوضوية. يُنصح بتحديد وظيفة كل درج بناءً على موقعه وسهولة الوصول إليه؛ فالدرج العلوي القريب من منطقة الطهي يناسب الأغراض اليومية الأساسية كأدوات الطهي والسكاكين الصغيرة والأدوات المستخدمة بانتظام. أما الدرج العميق بالقرب من الموقد فيصلح لتخزين القدور والمقالي وأدوات تحضير الطعام. يمكن تخصيص درج واحد صغير للأغراض المتنوعة، لكن بشرط أن يكون قصداً ومنظماً مع حد واضح لما يمكن وضعه فيه، مع تجنب السماح للفوضى بالانتشار للأدراج الأخرى.

حجم الدرج يلعب دوراً حاسماً في طريقة تنظيمه، فالأدراج الصغيرة والضيقة تحتاج أساليب مختلفة عن الكبيرة والعميقة. قياس مساحة الدرج قبل اختيار الأغراض المناسبة يساعد على تجنب التكدس ويسهل تحديد مكان واضح لكل فئة. الأدراج العميقة تناسبها حلول التخزين العمودي، بينما الصغيرة تفضل الترتيب الأفقي مع تقسيم الأغراض إلى مجموعات واضحة ومميزة.

صناديق الكرتون توفر حلاً فعّالاً وعملياً لصنع فواصل درج بدون تكاليف إضافية، إذ يمكن قص علب الأحذية والشحن وحتى صناديق حبوب الإفطار لإنشاء أقسام داخل الأدراج. هذه الفواصل المصنوعة يدوياً تناسب تنظيم أدوات المطبخ والمائدة ومشابك الأكياس والأغراض الصغيرة. مميزات هذه الطريقة تشمل سهولة القص والتعديل لتناسب أي حجم درج، بما فيها العميقة والصغيرة، وتوفر مرونة كبيرة؛ فإذا تغيرت الاحتياجات يمكن تعديل التقسيم بسهولة بدلاً من إنفاق المال على منظمات قد لا تناسب المساحة.

تنظيم السكاكين داخل الأدراج بدلاً من حاملة السطح يوفر مساحة ثمينة ويحافظ على الأدوات في متناول اليد. في الدرج العميق، ترتيب السكاكين بشكل أفقي مع فواصل كرتونية بينها يعمل بكفاءة، مع جمع السكاكين الصغيرة معاً وتخصيص مساحة منفصلة للكبيرة. خيار آخر يتمثل في استخدام شريط مغناطيسي يُثبّت داخل باب خزانة المطبخ، وهو يحافظ على السكاكين بأمان ويبقيها ظاهرة وفي المتناول من دون احتلال مساحة إضافية، ما يتيح الاستفادة من الأدراج لتخزين أدوات مطبخ أخرى.