15 أخطاء شائعة تضر نباتاتك المنزلية.. وكيفية تجنبها

وكالات /سما/

تحرص عشاق النباتات المنزلية على توفير كل ما تحتاجه، لكن قد تجدن نباتاتهن تتدهور رغم ذلك. اصفرار الأوراق، جفافها عند الأطراف، وتدهور عام في صحة النبات قد تكون مؤشرات على وقوعهن في أخطاء شائعة أثناء العناية.

الإفراط في الري: المياه الزائدة تخنق جذور النبات وتسبب تعفنها. قبل سقاية النبات، تحققي من رطوبة التربة على عمق 2.5 سم. النباتات الحساسة مثل الفيلوديندرون والألوكاسيا تستفيد من استخدام جهاز قياس الرطوبة.

نقص المياه: أوراق متدلية وأطراف جافة تشير إلى عطش النبات. لا تلتزمي بجدول ري ثابت؛ اختاري معدل الري حسب نوع النبات. النباتات الاستوائية مثل الكالاتيا تحتاج رطوبة منتظمة، بينما العصاريات تفضل جفاف التربة بين مرات الري.

جودة المياه المستخدمة: الكلور والفلوريد الموجود في مياه الصنبور قد يجهد جذور النباتات الاستوائية. اتركي مياه الصنبور قبل الاستخدام، أو استخدمي مياه الأمطار، واحرصي على أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

الإضاءة غير المناسبة: اختيار موقع النبات بناءً على المظهر الجمالي فقط قد يسبب إجهادًا له. تعرفي على احتياجات نبات معين من الضوء واختاري الموقع وفق اتجاه النافذة ومستوى الإضاءة الفعلي. النباتات ذات الأوراق المبرقشة مثل المونستيرا ألبو تحتاج ضوءًا ساطعًا غير مباشر.

التعرض لتيارات هواء باردة: ابعدي النباتات عن تدفقات الهواء المباشر وحواف النوافذ الباردة. النباتات الاستوائية لا تتحمل التغيرات الحادة في درجات الحرارة.

رطوبة الهواء المنخفضة: النباتات الاستوائية تزدهر في بيئة بنسبة رطوبة بين 50 و80%. استخدمي جهاز قياس الرطوبة أو مرطب الهواء، أو أنشئي مناطق صغيرة برطوبة أعلى حول النباتات.

إهمال تغيرات الفصول: في فصل الشتاء، قللي من الري وتجنبي التسميد. عديلي روتين العناية بتغير الفصول لمواكبة احتياجات النبات المتغيرة.

عدم تجميع النباتات: وضع النباتات الاستوائية بالقرب من بعضها يرفع رطوبة الهواء المحيط بها، كما يسهل عملية العناية ومتابعة احتياجاتها.

اختيار نوع تربة غير مناسب: لا توجد تربة واحدة تناسب جميع النباتات. استخدمي تربة خفيفة ومسامية غنية بالمواد العضوية، مثل خلطات الآرويد المخصصة للمونستيرا والفيلوديندرون.

عدم إعادة التسقية في الوقت المناسب: إذا بدأت الجذور بالخروج من فتحات التصريف أو امتصت المياه بسرعة دون الاحتفاظ برطوبة، فقد حان وقت نقل النبات إلى أصيص أكبر.

استخدام أصص بدون فتحات تصريف: الأصص الزخرفية بلا فتحات تؤدي إلى تعفن الجذور. استخدمي أصص مزودة بفتحات تصريف، أو ضعي الأصيص الذي يحتوي على فتحات داخل أصيص خارجي.

إهمال نظافة الأوراق: الغبار يتراكم على الأوراق ويعيق وصول الضوء. امسحي الأوراق بقطعة قماش رطبة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

الإفراط في التسميد: استخدمي سمادًا عضويًا خفيفًا كل 4 إلى 6 أسابيع خلال موسم النمو، وتجنبي التسميد في الشتاء.

تجاهل الآفات والأمراض: الإفرازات اللزجة والبقع الصفراء قد تشير إلى إصابة بآفات. تعاملي معها مبكرًا باستخدام زيت النيم أو الصابون المبيد للحشرات.