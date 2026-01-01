رام الله : انطلاق الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة

رام الله / سما/

انطلقت صباح اليوم السبت، الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة، وسط جاهزية عالية وتنظيم متكامل من كوادر وزارة التربية والتعليم العالي في الوطن والخارج؛ لضمان سير الامتحانات وفق الإجراءات المعتمدة وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلبة.

وفي الضفة الغربية، يتقدم 10,471 طالبًا وطالبة لامتحانات الدورة الثانية، موزعين على 56 قاعة امتحان.

وفي قطاع غزة، يتقدم 9,036 طالبًا وطالبة للامتحانات، موزعين على 49 قاعة امتحان.

أما طلبة فلسطين في الخارج، فيبلغ عددهم نحو 800 طالب وطالبة، موزعين على 15 دولة.



وتواصل الوزارة جهودها لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح الدورة الثانية، بما يراعي احتياجات الطلبة ويعزز فرصهم في تحقيق طموحاتهم.