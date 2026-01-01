محافظة بيش تستقبل الزوار بمشاهد الأودية والمزارع بعد هطول أمطار غزيرة

وكالات /سما/

بيش/سما- أحيت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة بيش خلال الأيام الماضية المشهد الطبيعي والزراعي في المحافظة، حيث دفعت مياه الأودية نحو السهول والمزارع، ما أسفر عن اتساع الرقعة الخضراء وبروز الملامح الزراعية في لوحات طبيعية استوقفت الأهالي والزوار ومحبي التصوير خلال فترة الإجازة الصيفية.

أعاد هطول الأمطار إلى الواجهة الدور الحيوي الذي تؤديه أودية بيش في تغذية الأراضي الزراعية وتجديد الغطاء النباتي. فمع جريان عدد من الأودية، بما فيها وادي قُرى أحد روافد وادي بيش، امتدت المياه عبر السهول والمنخفضات لتصل إلى مساحات زراعية واسعة، منعكسة أهمية الأودية في دعم الزراعة والتنوع البيئي الذي يميز أجزاء كبيرة من المحافظة.

وجسّدت المشاهد التي رُصدت من مدخل بيش امتداد المياه بين المزارع والمساحات الخضراء على جانبي الطريق، لتشكل لوحة طبيعية رسمتها الأمطار واستوقفت المارة والمتنزهين، كما جذبت انتباه المصورين الذين وجدوا فيها فرصة لتوثيق تداخل المياه والخضرة مع الامتداد الزراعي للمحافظة.

تحولت المواقع ذات الإطلالة على هذه المشاهد إلى نقاط جذب متزايدة للأهالي والزوار، خاصة مع تنامي الرحلات العائلية بفضل الأجواء الماطرة التي وفرت فرصة للتنزه ومشاهدة اتساع الرقعة الخضراء وتدفقات مياه الأودية. وأضافت هذه المشاهد أبعادًا جديدة إلى الوجهات الطبيعية في منطقة جازان، حيث ارتبطت بالطبيعة السهلية والزراعية المميزة لمحافظة بيش.

وتتجاوز قيمة الأمطار في بيش المشهد الموسمي، فهي تمثل عنصرًا رئيسيًا في تجديد البيئة الزراعية وتغذية الأراضي، وتكشف عند هطولها عن هوية المحافظة المرتبطة بالزراعة وخصوبة سهولها. وفي موسم المطر، تلتقي القيمة الزراعية للمكان مع جاذبيته الطبيعية والسياحية، مما يجعل الأمطار عاملًا لا يقتصر على الفائدة الاقتصادية بل يسهم أيضًا في جذب الزوار والسياح.

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