جولي أندروز: اعتزلت التمثيل وغائبة عن الجزء الثالث من "يوميات الأميرة"

وكالات /سما/

أعلنت الفنانة البريطانية جولي أندروز، البالغة من العمر 90 سنة، أنها قررت الاعتزال نهائيًا عن مهنة التمثيل، مؤكدة عدم نيتها العودة إلى الشاشة الكبرى أو الصغرى.

وأفادت أندروز في تصريحات لمجلة "إن ستايل" بأنها "ترى نفسها قد اعتزلت التمثيل فعليًا"، وأضافت أن هذا القرار يشمل غيابها عن الجزء الثالث من سلسلة أفلام "يوميات الأميرة" الذي يجري حاليًا إعداده للعرض. وبالرغم من اعتزالها التمثيل، أوضحت أندروز أنها لم تنقطع عن العمل بالكامل، بل استمرت في المشاركة في مشاريع فنية تقتصر على الأعمال الصوتية خلال السنوات الماضية.

وفي سياق آخر متصل بعالم الترفيه والفنون، يعرض الفيلم الوثائقي "في الخارج" (Out There) قصة صديقين أطلقا رحلة صيفية تحولت إلى مشروع استغرق سبع سنوات من الاستكشاف والتوثيق للحدائق الوطنية الأمريكية. ويسعى الفيلم إلى إلقاء الضوء على هذه المواقع الطبيعية من خلال روايات زوارها والعاملين على صيانتها وحمايتها.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم الوثائقي في 20 من أغسطس/آب الجاري، حيث خصصت منتجات الفيلم جزءًا من إيراداته لدعم المشاريع المكرسة للحفاظ على الحدائق الوطنية وتطويرها.

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