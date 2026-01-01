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الاقتصاد الأمريكي

خبر : تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية لأول مرة منذ تسعة أشهر

السبت 15 أغسطس 2026 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية لأول مرة منذ تسعة أشهر



وكالات /سما/

واشنطن/سما- أعلنت وزارة التجارة الأمريكية انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في يوليو الماضي، في أول تراجع لها خلال تسعة أشهر، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.2% في يونيو، ما يشير إلى تباطؤ واضح في نشاط المستهلكين الأمريكيين.

جاء الانخفاض بخلاف توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، ليشكل أكبر تراجع للمبيعات خلال 14 شهرًا. وأرجع خبراء جزءًا من هذا التراجع إلى انقضاء تأثير استردادات الضريبية كبيرة دعمت الإنفاق في الربع الثاني، إضافة إلى نقل شركة أمازون عرضها الترويجي "برايم دي" من يوليو إلى يونيو، ما حفز متاجر أخرى لتقديم عروض ترويجية في الفترة نفسها.

تباينت أداء القطاعات المختلفة؛ حيث تراجعت مبيعات وكلاء السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.8%، ومبيعات متاجر الإلكترونيات 0.5%، ومحطات الوقود 0.9%، وعمّق انخفاض أسعار البنزين من هذا الضعف. كما انهبطت مبيعات متاجر التجزئة غير التقليدية بنسبة 2.2%.

في المقابل، حققت بعض القطاعات مكاسب؛ ارتفعت مبيعات متاجر الملابس بنسبة 1.9% بدعم من موسم العودة إلى المدارس، وزادت مبيعات المطاعم وأماكن تقديم المشروبات بنسبة 0.5%.

اعتبر اقتصاديون هذا الضعف في المبيعات مؤشرًا على تباطؤ قادم في الاقتصاد الأمريكي، خاصة وأنه يأتي بعد خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال يوليو واستمرار التضخم عند مستويات معتدلة، ما عزز توقعات السوق بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في الاجتماع المقرر سبتمبر.

وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، بلغت احتمالية إبقاء الفيدرالي على سعر الفائدة في نطاق 3.50% إلى 3.75% حوالي 69.4%، مقابل 30.6% لاحتمالية الرفع.

تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 51 نقطة في أغسطس من 55.2 نقطة في يوليو، ما يعكس انكماش معنويات المستهلكين الأمريكيين.

توقع اقتصاديون أن يتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، إلى أقل من 2% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقابل 3.2% في الربع الثاني. وخفّضت بنوك استثمار من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، حيث أعلن اقتصاديون في غولدمان ساكس خفض توقعاتهم إلى 2.2%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لكنها بقيت عند مستويات منخفضة تاريخيًا، ما يعكس استمرار قوة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة.

#الاقتصاد الأمريكي #مبيعات التجزئة #الإنفاق الاستهلاكي

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