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خبر : هيئة الأفلام السعودية تحدد معايير الترشح للمشاركة في جائزة الأوسكار 2027

السبت 15 أغسطس 2026 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأفلام السعودية تحدد معايير الترشح للمشاركة في جائزة الأوسكار 2027



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن الإطار التنظيمي الشامل لاختيار الفيلم المرشح لتمثيل المملكة في فئة أفضل فيلم روائي دولي ضمن جوائز الأوسكار للدورة الـ 99، حيث تضمن هذه الخطوة توافق المشاركة مع لوائح أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية.

وضعت الهيئة منهجية واضحة للتقديم والمراجعة من خلال تشكيل لجنة مستقلة تضم متخصصين وخبراء في الصناعة السينمائية. تتولى اللجنة دراسة الطلبات المؤهلة بدقة وتقييمها والتصويت على الفيلم الذي سيُعتمد رسميًا لتمثيل السعودية، وفقًا للإرشادات المعتمدة لدى الأكاديمية الأميركية للأوسكار.

وأوضحت الهيئة متطلبات الأهلية الأساسية التي يجب أن يستوفيها الفيلم المتقدم، وأبرزها أن يكون العمل روائيًا طويلًا تتجاوز مدته أربعين دقيقة، وأن تزيد نسبة الحوارات غير الإنجليزية على خمسين بالمئة. كما يشترط استيفاء شروط العرض السينمائي التجاري داخل المملكة خلال الفترة المحددة، بما يشمل عرضه تجاريًا لمدة لا تقل عن سبعة أيام متتالية بتذاكر مدفوعة.

وتنص القواعس أيضًا على ألا يكون الفيلم قد أتيح للبث أو التوزيع قبل عرضه السينمائي المؤهل، إلى جانب استيفاء جميع المتطلبات الفنية والإجرائية الأخرى المعتمدة من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

يأتي الإعلان امتدادًا لجهود هيئة الأفلام في دعم الإنتاج المحلي وتمكينه من الوصول إلى الجوائز العالمية عبر منظومة تنظيمية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز حضور السينما السعودية في الساحة الدولية.

ودعت هيئة الأفلام صنّاع الأفلام الراغبين في الترشح إلى مراجعة القواعد والمعايير بدقة والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل تقديم طلباتهم، مؤكدةً أن التفاصيل الكاملة متاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

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#السعودية #السينما #جوائز الأوسكار

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