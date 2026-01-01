الشفق القطبي.. أفضل وجهات العالم لمشاهدة الأضواء الخضراء الراقصة

وكالات /سما/

تُعد السماء القطبية من أكثر الظواهر الطبيعية سحراً وروعة على مستوى العالم، حيث تظهر أشرطة ملونة تتحرك برشاقة فوق الجبال والبحيرات والثلوج. وتنتج هذه الأضواء عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس مع المجال المغناطيسي للأرض، محدثة رقصات ضوئية خلابة تملأ السماء في ساعات الليل.

تتوفر عدة وجهات حول العالم تمنح الزوار فرصة مميزة لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية النادرة، وخاصة في المناطق القريبة من الدائرة القطبية الشمالية. وتشير هيئة السياحة النرويجية إلى أن نطاق ظهور الشفق يمر فوق شمال إسكندنافيا وأيسلندا وأجزاء من غرينلاند وألاسكا وكندا.

تبرز النرويج كأحد أبرز الخيارات أمام محبي هذه الظاهرة. تشتهر مدينة ترومسو الشمالية بكونها من أشهر المقاصد، بفضل موقعها الذي يرفعها عالياً نحو الدائرة القطبية وتوافر الرحلات والأنشطة السياحية المتخصصة في مطاردة الأضواء. وبعيداً عن ترومسو، تقدم جزر لوفوتن تجربة متنوعة حيث تضيف القمم الجبلية والمياه والقرى الساحلية خلفيات فوتوغرافية استثنائية. كما تستقطب منطقة ألتا وجزر سفالبارد الزوار الذين يسعون لتجربة أكثر هدوءاً بعيداً عن صخب المدن الكبيرة.

في فنلندا، تقدم منطقة لابلاند واحدة من أكثر التجارب جاذبية لمراقبة الشفق القطبي. بدلاً من الوقوف لساعات طويلة تحت البرد، يمكن للزوار اختيار الإقامة داخل أكواخ زجاجية دافئة والاسترخاء تحت السماء المظلمة مع مراقبة الأضواء المتحركة. تمتد الفترة المثالية للمشاهدة من أواخر أغسطس حتى أوائل أبريل، حيث تشهد شهرا سبتمبر وأكتوبر وكذلك فبراير ومارس نشاطاً جيداً وفق هيئة السياحة الفنلندية. يوفر الشتاء ليالي طويلة ومظلمة تساعد بشكل كبير على الاستمتاع الكامل بالمشهد.

توفر أيسلندا فرصة فريدة لدمج مشاهدة الشفق مع استكشاف مجموعة من أشهر المناظر الطبيعية البركانية والشلالات والينابيع الساخنة. يمكن للزوار البحث عن الظاهرة في مناطق مختلفة من الجزيرة بعيداً عن الإضاءة القوية للمدن، خاصة عندما تكون السماء صافية تماماً ومظلمة. يمتد موسم الشفق تقريباً من سبتمبر إلى أبريل، مع فرص محسّنة حول فترتي الاعتدال في سبتمبر ومارس بحسب هيئة السياحة الأيسلندية.

في شمال السويد، تقع منطقة أبسكو التي اكتسبت شهرة واسعة بين الباحثين عن الشفق لتوفرها ظروفاً مناسبة جداً لمراقبة السماء. تمنح الطبيعة المحيطة بها تجربة مختلفة تماماً عن المدن المأهولة؛ فبدل الأضواء والضوضاء يجد الزوار مساحات واسعة وسماء مظلمة ومناظر شتوية هادئة. تُعتبر السويد إلى جانب النرويج وفنلندا من أبرز مناطق مشاهدة الظاهرة في أوروبا الشمالية بأكملها.

بالنسبة لمن تفضل الرحلات الأكثر مغامرة وحدّة، تقدم شمال كندا وألاسكا خيارات مميزة وفريدة. تبرز مدينة يلو نايف في الأقاليم الشمالية الغربية الكندية كوجهة معروفة، بينما تشتهر فيربانكس في ألاسكا كمقصد متميز لمراقبة الشفق. توفر هذه المناطق سماء مظلمة جداً ومساحات طبيعية شاسعة، مع إمكانية اختيار جولات منظمة أو أماكن إقامة مصممة خصيصاً لمشاهدة الظاهرة.

على الرغم من أهمية اختيار المكان المناسب، فإن الشفق يبقى ظاهرة طبيعية لا يمكن ضمان ظهورها في ليلة محددة. لذلك ينصح الخبراء بالتخطيط لعدة ليالٍ بدلاً من الاعتماد على ليلة واحدة فقط. تحتاج المشاهدة الفعالة إلى سماء مظلمة وصافية تماماً، كما قد تمنع السحب الرؤية حتى عندما تكون النشاطات الشمسية مناسبة.

يعتمد الاختيار النهائي للوجهة على نوع التجربة المرغوب فيها. تناسب النرويج من تحب الجبال والفيوردات والرحلات المنظمة بعناية، بينما تمنح فنلندا أجواءً شتوية حالمة وإقامات زجاجية مميزة. أما أيسلندا فتناسب من ترغب في دمج الشفق مع الطبيعة البركانية والشلالات والينابيع الساخنة، في حين تقدم السويد تجربة أكثر هدوءاً وانعزالاً لعاشقات السماء والطبيعة البكر.