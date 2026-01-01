ضربة مفاجئة في هرمز.. سفينة شحن تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها

وكالات /سما/

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، تعرض سفينة شحن للإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت بلاغا موثقا عن إصابة هيكل السفينة بمقذوف مجهول، دون أن تكشف عن هوية السفينة أو الجهة المالكة لها.

وأضافت أن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن معلومات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، كما لا يزال الأثر البيئي المحتمل للحادث غير معروف.

ودعت الهيئة السفن المارة عبر مضيق هرمز إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ولم يصدر على الفور أي إعلان بشأن الجهة المسؤولة عن الحادث أو ملابساته.

ويشهد مضيق هرمز اضطرابا مستمرا في حركة الملاحة على خلفية المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وتأثر إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران فيما ردت الأخيرة بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف “منشآت ومعدات عسكرية أمريكية” في دول عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن المضيق.