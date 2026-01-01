ماذا تحتاجين معرفته عن أجهزة شد الوجه المنزلية قبل شرائها

وكالات /سما/

تحظى أجهزة شد الوجه المنزلية بانتشار متزايد بين محبات العناية بالبشرة، وتعد بتحسين تماسكها وتحديد ملامحها من دون مغادرة المنزل. غير أن فعاليتها تختلف بحسب نوع التقنية المستخدمة وانتظام الاستخدام وطبيعة البشرة، وتبقى نتائجها متواضعة مقارنة بالعلاجات التخصصية في العيادات.

تعتمد أجهزة شد الوجه على ثلاث تقنيات رئيسية. تعمل أجهزة المايكروكارنت بنبضات كهربائية منخفضة تحفز عضلات الوجه وتنشط الدورة الدموية، مما يمنح الملامح مظهراً أكثر تحديداً وشداً بشكل مؤقت يستمر من بضع ساعات إلى يومين تقريباً. وتستخدم أجهزة الترددات الراديوية موجات كهرومغناطيسية منخفضة التردد لتسخين طبقات الجلد بدرجة محسوبة، ما يحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين على المدى الطويل ويحسّن تماسك البشرة ومرونتها. أما أجهزة الضوء LED فتستفيد من أطوال موجية محددة، خاصة الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء، لدعم عمليات إصلاح البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين تدريجياً.

قد تلاحظ المستخدمة فرقاً طفيفاً مباشرة بعد الاستخدام الأول، مثل إحساس مؤقت بالشد وإطلالة أكثر إشراقاً. غير أن النتائج الملحوظة تتطلب المداومة؛ خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع قد يبدأ تحسن بسيط في تماسك مناطق الفك والخدين والحاجبين، بينما تظهر تغيرات أوضح في المرونة بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الاستخدام المنتظم. وبعد ثلاثة أشهر، قد تصبح النتائج أكثر وضوحاً، لكن الحفاظ عليها يستلزم الاستمرار في الاستخدام المنتظم.

تختلف أجهزة شد الوجه المنزلية اختلافاً جوهرياً عن العلاجات الاحترافية في العيادات. الأجهزة المنزلية مصممة بطاقة منخفضة تناسب الاستخدام المتكرر، ما يجعل تأثيرها تدريجياً ويركز على تحسين المظهر والحفاظ على التماسك. بالمقابل، تستخدم العيادات تقنيات أقوى مثل الليزر والموجات فوق الصوتية والترددات الراديوية عالية الطاقة، لتحقيق نتائج أقوى على طبقات أعمق من الأنسجة خلال عدد محدود من الجلسات. وبينما لا تتطلب الأجهزة المنزلية فترة توقف عن الأنشطة اليومية، قد يصحب العلاجات الاحترافية احمرار أو تورم مؤقت تحت إشراف متخصص.

لتحقيق أفضل النتائج، يتطلب استخدام هذه الأجهزة الالتزام بطريقة الاستخدام الصحيحة وفق تعليمات الجهاز. كما يجب عدم توقع نتائج دائمة من جلسات متفرقة، بل المداومة على استخدام الجهاز ضمن جدول منتظم للحفاظ على الآثار الإيجابية، خاصة أن آثاره تتراجع تدريجياً عند التوقف عن الاستعمال.

اقرأ أيضًا: