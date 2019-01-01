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خبر : أسرار أناقة كيت ميدلتون.. حقائب يد أيقونية تفضلها أميرة ويلز

السبت 15 أغسطس 2026 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسرار أناقة كيت ميدلتون.. حقائب يد أيقونية تفضلها أميرة ويلز



وكالات /سما/

تتمتع أميرة ويلز كيت ميدلتون بسمعة استثنائية كأيقونة أناقة عالمية، حيث اختارت عبر سنوات ظهورها العام حقائب يد تجمع بين الفخامة والعملية، معكسة ذوقًا رفيعًا يذكّر الكثيرين بالأميرة الراحلة ديانا.

تفضل ميدلتون حقائب الحجم الصغير إلى المتوسط ذات التصاميم الأنيقة، وغالبًا ما تختارها بألوان محايدة تكمّل إطلالاتها، أو بدرجات زاهية تضيف لمسة لونية مميزة. وقد ارتدت على مدار السنوات تصاميم من علامات تجارية عريقة وضعتها في مصاف رموز الموضة العالمية.

من أبرز اختياراتها حقيبة نانو مونتريال من دار ديميلير لندن، التي تُعتبر من أكثر حقائبها ظهورًا. تتميز هذه الحقيبة بحجمها الصغير الذي يجعلها عملية أثناء التنقل، مع سعة كافية لحمل الضروريات مثل الهاتف والمفاتيح والبطاقات. تتباهى الحقيبة بقفل ذهبي أنيق وحزام كتف قابل للإزالة والتعديل، وتتميز ملمسها الجلدي الناعم والأملس بلمعة خفيفة.

أما حقيبة Amberley Satchel من دار مولبيري البريطانية، فقد لاحظت إعجابًا خاصًا من ميدلتون. تتسم هذه الحقيبة بإغلاق قابل للطي مع إكسسوارات مستوحاة من الفروسية، وبطانة علوية من جلد الغزال فائق النعومة. يتضمن تصميمها جيبًا داخليًا مثاليًا للأغراض الضرورية، وحزامًا طويلًا قابلًا للتعديل يمكن ارتداؤه كحزام كتف أو كروس.

اختارت ميدلتون أيضًا حقيبة نانو الجلدية بنقشة الفسيفساء من ستراتبيري، وظهرت بها باللون الفانيليا في زيارتها إلى دير وستمنستر في ديسمبر 2023 برفقة أطفالها. تُصنع هذه الحقيبة يدويًا في إسبانيا من جلد العجل الناعم، وتتميز بإغلاق مغناطيسي وحزام كتف قابل للإزالة.

من جانبها، تُضيف حقيبة أسبينال أوف لندن الجلدية ذات المقبض العلوي لمسة أنيقة بفضل نقوشها المستوحاة من جلد التمساح. ارتدتها ميدلتون بألوان مختلفة في مناسبات رسمية متعددة، بما فيها زيارتها لدار الأوبرا الملكية عام 2019.

تُعد حقيبة لونغشام الفرنسية من الاختيارات الدائمة لديها، إذ تجمع بين العملية والبساطة والسعة الكبيرة. تتميز بتصميم فريد يسمح بطيها لتصبح بحجم كتاب ورقي، كما أن مقابضها الطويلة تسمح بحملها على الكتفين براحة تامة.

ارتدت ميدلتون أيضًا حقيبة شانيل الكلاسيكية المبطنة باللون الأسود، وغالبًا ما تختارها للمناسبات الرسمية. تتميز هذه الحقيبة بتنوع استخدامات لا حدود له، حيث يمكن حملها كحقيبة يد صغيرة أو بحزام أطول على الكتف أو كحقيبة كروس، مما يجعلها قطعة أساسية لا يزول بريقها.

من بين اختياراتها أيضًا حقيبة هولي المنحنية من دار معينة، المستوحاة من حقائب اليد التي اشتهرت بها أيقونات مثل غريس كيلي وجاكي أوناسيس في خمسينيات القرن الماضي. تجمع بين الحجم الصغير والخطوط البسيطة والعضوية، وتتزود بقفل ذهبي دوار وغطاء قابل للطي.

اختارت ميدلتون حقيبة غريس هان المستوحاة من تصميم حقائب الطبيب الكلاسيكية، لظهورها العلني السابع. يمنحها تصميمها طابعًا كلاسيكيًا مميزًا، خاصةً عند حملها من المقبض العلوي كما تفعل ميدلتون. تتزود الحقيبة بقواعد ذهبية رقيقة تحمي الجلد الفاخر من التلف.

واختتمت اختياراتها بحقيبة يدها الذهبية اللامعة من دار ويلبر آند جوسي اللندنية. تُعتبر هذه الحقيبة إكسسوارًا مثاليًا للمناسبات الرسمية، بفضل تصميمها الخارجي اللامع ودبوسها المرصع بالكريستال، إلى جانب جيبها الداخلي العملي وحزام معصمها الحريري الفاخر.

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