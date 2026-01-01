«لن تأخذه بتغريدة ولا بأسطول».. رد إيراني حاد يشعل الجدل حول تصريحات ترامب بشأن هرمز

طهران /وكالات /

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران لن ترضخ للتهديدات الأمريكية مشددا على أن مضيق هرمز “كان إيرانيا وسيبقى كذلك” وأن قرار فتحه أو إغلاقه سيبقى خاضعا لقيادتها.

وجاء في منشور لآبادي عبر منصة “إكس”: “قال ترامب إنه بعد هزيمة إيران، سيعلن مضيق هرمز قريبا أرضا أمريكية. لايمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة، ولا بحاملة طائرات، ولا بمرسوم، ولا بالخطابات الانتخابية، وإيران لا تخشى التهديدات، ولا ترهبها استعراضات القوة”.وأضاف: “اقبلوا الحقيقة مرة واحدة وإلى الأبد: حتى الآن، تعرضتم لهزائم استراتيجية وثقيلة؛ ومضيق هرمز كان وما زال وسيبقى إيرانيا”، مؤكدا أن المضيق “لن يُغلق ويُفتح إلا تحت إمرة إيران”.

واختتم بالقول: “طالما أنكم لا تتقبلون واقع الهزيمة ولا تتوقفون عن نسج الأوهام، فإن إيران ستواصل فرض الحصار”.

وفي خطاب ألقاه في جاردن سيتي بنيويورك، قال ترامب يوم الجمعة، مصعدا لهجته بشأن الممر المائي الحيوي “بعد أن ننتهي من هزيمة إيران. قريبا جدا سأعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة”.

وأضاف: “ما نقوم به هو خدمة جليلة للعالم، وليس لأنفسنا فقط، ونحن نؤدي عملا عظيما”.

ولم يتضح مدى جدية ترامب في تصريحاته، أو ما إذا كانت تمثل موقفا سياسيا جديدا.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي الجديدة بعد أسابيع من إعلانه أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتعهد بالحفاظ على هذا الوضع، في تناقض مع تصريحات إيرانية تؤكد أن طهران هي المسيطرة على المضيق وتديره.

وتصاعد الوضع في المنطقة بعد أن أعلن ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع طهران في 18 يونيو لم يعد ساريا، وشنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بحجة ردع استفزازات ضد السفن المدنية في مضيق هرمز.

ورد الجيش الإيراني بضربات على القواعد الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، واتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بشأن وقف العمليات القتالية.

وتتمسك إيران برفض إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية قبل رفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن أصولها المجمدة. وأقرت لجنة برلمانية إيرانية خطة تتضمن حظر مرور أصول ومعدات تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى تصفها طهران بالمعادية، وفق وكالة “تسنيم”.

ويثير استمرار الأزمة مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، إذ كان مضيق هرمز ممرا لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية أوسع إذا طال أمد اضطراب الملاحة.

وحذرت روسيا والصين من أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للمضيق، مؤكدتين على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي. كما أعربت دول الخليج عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على أمن الطاقة العالمي.