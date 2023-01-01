جيش الاحتلال يواصل التدمير.. عمليات نسف واسعة تستهدف منازل في رفح والتفاح

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 311 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى واصابة عدد من المواطنين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال ست عمليات نسف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال ساعات الليل والفجر.

ويسيطر جيش الاحتلال بشكل كامل على مدينة رفح وقام بتدمير معظم مبانيها.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأصيبت طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عسقولة جنوبي مدينة غزة.

وجدد جيش الاحتلال قصفه المدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوبي خانيونس في قطاع غزة، واصيب اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال قرب الخط الأصفر شرق خان يونس.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم جباليا شمال القطاع وشرق مخيم البريج وسطه.

وكان ثلاثة صيادين أصيبوا ببحر غزة خلال نهار الجمعة.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1260 شهيدا إضافة إلى 4154 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 808 شهداء.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73389 شهيدا و174266 مصابا.