كندة علوش تظهر برشاقة جديدة في فعالية الساحل الشمالي

وكالات /سما/

خطفت الفنانة السورية كندة علوش انتباه متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي بمظهرها الجديد خلال حضورها حدثًا موديليًا على ساحل البحر الشمالي، حيث برزت بإطلالة صيفية مشرقة وملفتة تعكس أجواء الصيف الساحرة.

بدا جليًا في الصور المنتشرة أن علوش استرجعت رشاقتها بقوة بعد مرحلة طبيعية من زيادة الوزن عقب حملها وإنجابها لابنها الصغير كريم، الأمر الذي حظي بتفاعل إيجابي واسع من جمهورها ومتابعيها وزملائها في الوسط الفني، حيث أثنوا على جمالها الطبيعي وعزيمتها في استعادة لياقتها وبساطتها المعهودة.

اختارت علوش فستانًا صيفيًا طويلًا وبسيطًا بلون أبيض ناصع، بتصميم يكشف الكتفين مع لمسات دقيقة وناعمة عند منطقة الرقبة. أكملت الإطلالة برقة بنظارة شمسية سوداء كلاسيكية وحليّ ذهبية أنيقة وسلاسل ناعمة، ما أسهم في انتشار الصور على وسائل التواصل وتدفق التعليقات الإيجابية من محبيها.

على الصعيد الفني، تشارك كندة علوش كضيفة شرف في فعاليات فيلم "الست لما" من بطولة الفنانة يسرا، والمقرر عرضه في دور السينما المصرية يوم الأربعاء 19 آب/أغسطس. يضم العمل نخبة من النجوم منهم ياسمين رئيس، درة، ماجد المصري، عمرو عبدالجليل، إنتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي ومحمد أنور، من تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج مصطفى أبو غريب.

وتنتظر علوش عرض مسلسل "ابن النصابة"، الذي أنهت تصويره مؤخرًا، وهو من أعمال المنصات الرقمية المنتظرة عرضها في الفترة القادمة. تدور أحداث المسلسل حول شخصية محامية تُدعى رانيا تنقلب حياتها رأسًا على عقب إثر اختفاء زوجها المفاجئ، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات بحثًا عن الانتقام وتحقيق العدالة بمساعدة ابنها.

يتكون المسلسل من 10 حلقات، وتتقاسم البطولة فيه كندة علوش، ياسمينا العبد، إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام وهبة عبد العزيز، ومحمد عبده، إضافة إلى ضيوف شرف منهم عمرو يوسف، أحمد فهمي، شيماء سيف وفدوى عابد. المسلسل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام.