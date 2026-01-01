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تصريحات سوليناس

خبر : سوليناس: أداء جزئي مقبول.. 3 جزائيات للهلال رقم استثنائي

السبت 15 أغسطس 2026 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوليناس: أداء جزئي مقبول.. 3 جزائيات للهلال رقم استثنائي



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعرب مدرب فريق الفيصلي الإيطالي جيوفاني سوليناس عن رضاه النسبي بمستوى فريقه في مواجهتهم أمام الهلال، رغم الخسارة 4-2 التي تلقوها يوم الجمعة في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمره الصحافي بعد انتهاء اللقاء، أشار سوليناس إلى تحسّن واضح في الأداء خلال الشوط الثاني مقابل بداية ضعيفة نسبيًا في الشوط الأول. وقال: «في الشوط الأول لم نكن جيدين، لكننا كنَّا حاضرين، وسعيد بتقدم مستوى اللاعبين خلال الشوط الثاني».

أقرّ المدرب بأن فريقه أهدر فرصًا سانحة في الشوط الثاني، مؤكدًا أن الهلال استحق الفوز رغم الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه. وأضاف: «حصلنا على عدد من الفرص، من ضمنها فرصة تسجيل الهدف الثالث. حدثت بعض الأخطاء ونعلم بها، واستحق الهلال الفوز، وأشعر بالرضا عما قدَّمه اللاعبون».

وعلّق سوليناس على احتساب 3 ركلات جزاء للهلال في المباراة، واصفًا هذا الرقم بأنه «كبير»، لكنه اعتبره جزءًا من لعبة كرة القدم. وأضاف أن فريقه سيعمل على معالجة هذه الأخطاء الدفاعية مستقبلًا.

بشأن الإصابات العضلية التي تعرّض لها بعض لاعبيه خلال اللقاء، رأى سوليناس أنها لم تكن ملحوظة بشكل كبير، مشددًا على أن الفريق لا يزال في بداية الموسم والإجهاد العضلي أمر طبيعي في هذه المرحلة. وأرجع جزءًا من تأثر الفريق إلى تأخر الاستقرار الكامل للاعبين الجدد الذين انضموا خلال معسكر الإعداد.

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#كرة القدم السعودية #دوري روشن #الفيصلي

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