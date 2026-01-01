موسكو تطلق مسابقة لحفظ نصب الحرب الوطنية رقميًا في أوروبا وأوكرانيا

وكالات /سما/

موسكو/سما- أعلنت روسيا إطلاق مسابقة وطنية لرقمنة النصب التذكارية المكرسة لأبطال الحرب الوطنية العظمى، خاصة تلك التي دمرت أو تعاني من تدهور شديد في أوروبا وأوكرانيا. وتنطلق المسابقة في نوفمبر 2026 وتستمر حتى مايو 2027.

أعلن آلان لوشنيكوف، المدير العام لشركة "كلاشينكوف"، عن تفاصيل المسابقة التي تندرج ضمن المشروع الوطني متعدد الوسائط "لا يمكن أن ننسى" التابع للشركة. وقسّم لوشنيكوف المسابقة إلى ثلاث فئات متكاملة، تستهدف توثيق وحفظ الإرث الثقافي المهدد بالزوال.

تركز الفئة الأولى على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لنصب تذكارية خصصت لمحاربي الجيش الأحمر والمحررين الروس، بهدف الحفاظ على هذه المعالم رقميًا وتوثيقها قبل تعرضها للمزيد من الضرر أو الإزالة في دول أوروبا. أما الفئة الثانية فتقتصر على توثيق النصب من خلال مواد بصرية أصلية، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية عالية الدقة.

تشمل الفئة الثالثة جمع وتوثيق الوثائق التاريخية والدراسات التفصيلية التي تقدم معلومات موثقة عن فكرة كل نصب تذكاري وتاريخ إنشاؤه، مع التركيز بشكل خاص على النصب المفقودة أو المنسية في أوروبا الشرقية ودول البلطيق وأوكرانيا.

يأتي هذا المشروع في سياق جهود روسيا الأوسع لحماية التراث الثقافي من الاندثار. وقّع مركز إنقاذ الآثار التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية بالأكاديمية الروسية للعلوم مذكرة تعاون رسمية مع وزارة السياحة والآثار الفلسطينية لرقمنة المعالم التاريخية والأثرية في الأراضي الفلسطينية.

وعلى نحو مماثل، بدأ فريق من علماء الآثار الروس من مدينة سانت بطرسبرغ مشروعًا دوليًا طموحًا لرقمنة مواقع التراث التاريخي في أفريقيا والعالم الإسلامي، بغرض حمايتها من الاندثار والنسيان. كما احتضنت موسكو مؤخرًا أمسية احتفالية في معهد الدراسات الشرقية لتكريم خمسين سنة من عمل البعثات الروسية الأثرية في جزيرة سقطرى، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات البحثية البارزة والتطورات التي حققتها المشاريع العلمية هناك.

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