أردوغان: تركيا تحتل المرتبة 16 عالميًا بحجم اقتصادي جديد بتريليون و600 مليار دولار

وكالات /سما/

أنقرة/سما- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا حققت ارتقاءً اقتصاديًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من المرتبة الحادية والعشرين عالميًا إلى المرتبة السادسة عشرة اعتبارًا من عام 2025، والسادسة على المستوى الأوروبي.

نسب أردوغان هذا التطور إلى تنفيذ استثمارات وكبرى المشاريع في تاريخ تركيا بقطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل، موضحًا أن هذه الإجراءات أسهمت في تحول بنيوي عميق للاقتصاد التركي.

ذكر الرئيس أن الصادرات السنوية ارتفعت بشكل حاد من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 278 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، فيما تضاعف الناتج القومي الإجمالي من 240 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار.

وترأس وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان في مدينة العلمين بمصر اجتماعات المجموعة المشتركة للتخطيط الاقتصادي بين البلدين خلال الدورة الثانية.

في السياق ذاته، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم التبادل التجاري مع سوريا ارتفع بنسبة 45 في المئة عام 2025، وسجل نموًا بـ16 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.

على صعيد الطاقة، أشار وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى أن الأوروبيين يتوجهون لأنقرة طالبين إمدادات غازية غير روسية، مؤكدًا على صعوبة تحديد مصدر الغاز الذي يدخل شبكات نقل الطاقة.

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