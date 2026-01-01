نكهات السجائر الإلكترونية قد تعرقل نمو الأجنة

وكالات /سما/

توصلت دراسة معملية حديثة إلى أن مادة كيميائية منكهة تُستخدم بكثرة في السجائر الإلكترونية قد تسهم في تعطيل النمو الطبيعي للأجنة لدى النساء الحوامل اللائي يستخدمن هذه المنتجات.

ركز فريق البحث من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد على مادة الفانيلين، وهي محسّن نكهة شائع في السجائر الإلكترونية. استخدم الباحثون خلايا جذعية جنينية بشرية في الاختبارات، وهي خلايا تحاكي الخلايا الموجودة في الأجنة البشرية في الأسبوع الثالث من الحمل وتتمتع بالقدرة على التطور إلى أي نوع من الخلايا.

عند تعريض هذه الخلايا لكميات مجهرية من الفانيلين، لاحظ الباحثون نتائج مقلقة. التركيزات العالية من المادة، المعروفة بالميكرومولارية، أدت إلى موت الخلايا، بينما التركيزات المنخفضة (النانومولارية) أحدثت فقدانًا في قدرة الخلايا على الانقسام والتطور الطبيعي.

قالت برو تالبوت، رئيسة فريق الدراسة، في بيان صحفي إن "هذه التغيرات ربما تكون خطيرة للغاية ويمكن أن تعرقل النمو الطبيعي للأجنة". كما أوضحت الدراسة الآلية التي تعمل بها هذه المادة: يرتبط الفانيلين ببروتين معين يُعرف باسم تي.آر.بي.في.4 في غشاء الخلايا الجنينية، وعند تعطيل عمل هذا البروتين، يتلاشى تأثير الفانيلين على الخلايا الجذعية.

لكن الباحثون أكدوا أن نتائج الاختبارات المعملية لا تعني بالضرورة حدوث التأثيرات نفسها لدى النساء الحوامل والأجنة. غير أن الدراسة قد تساعد في تفسير الارتباط الموثق بين استخدام السجائر الإلكترونية وزيادة مخاطر صعوبة الحمل والإجهاض لدى النساء، وفقًا لما ورد في تقرير البحث المنشور في دورية "هيومان ريبرودكشن".

ونصحت تالبوت الحوامل بتوخي الحذر، مشيرة إلى أن النساء غالبًا لا يعرفن طبيعة المواد الكيميائية الموجودة في منتجات السجائر الإلكترونية. وأضافت أنه "ينبغي على الأطباء نصح النساء بعدم استخدام السجائر الإلكترونية أثناء الحمل، خاصة إذا كن يعانين من صعوبة في الحمل أو يتعرضن لخطر الإجهاض".

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