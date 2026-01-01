زخات شهب البرشاويات تبلغ ذروتها بعد ساعات من كسوف الشمس

وكالات /سما/

حظِي عشّاق الفلك والراصدون برفقة ندرة إذ تمكنوا من متابعة حدثين فلكيين بارزين خلال أسبوع واحد فقط. وفي تسلسل متقارب، أعقبت ذروة زخات شهب البرشاويات كسوف الشمس بساعات قليلة، حسب ما أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

تُعتبر زخات البرشاويات إحدى أشهر وأفضل زخات الشهب التي تُشاهَد في نصف الكرة الشمالي على مدار السنة. بلغت هذه الزخة الشهبية ذروتها صباح الخميس، مما وفّر لعشّاق مراقبة السماء فرصة استثنائية لرصد الشهب في أفضل أوقات نشاطها.

يأتي هذا التزامن الفلكي كسبق نادر في الأحداث السماوية، حيث جمع بين ظاهرتين من أبرز المشاهد الفضائية التي يتطلع إليها الفلكيون والهواة في جميع أنحاء العالم خلال السنة الواحدة.

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