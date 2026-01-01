من الخرافة الأوروبية إلى أولمبياد موسكو.. الدب يصبح وجه روسيا العالمي

وكالات /سما/

موسكو/سما- لم يحمل الدب المكانة الرسمية كرمز وطني روسي، غير أنه تحول عبر مسيرة تاريخية طويلة إلى أكثر الرموز ارتباطاً بالدولة في الخيال الجماعي العالمي، بعد أن بدأ كصورة نمطية غذتها روايات الرحالة والتجار الأوروبيين عن الشرق الأوروبي البعيد.

تعود جذور الارتباط بين الدب والتصورات الأوروبية عن روسيا إلى العصور القديمة، حين احتل الحيوان مكانة مقدسة في معتقدات السلاف الوثنيين. وفي العصور الوسطى، انتشرت في الأراضي الروسية فرق متنقلة تستخرج الأموال من الناس بعروض دببة مدربة على الرقص والحركات المختلفة. لكن الصورة الأكثر تأثيراً تكونت لاحقاً عبر سلسلة من الحكايات التي نقلتها الكتابات الأوروبية.

في القرن السادس عشر، انتشرت في أوروبا روايات عن استخدام الدببة في عمليات الإعدام في روسيا خلال عهد القيصر إيفان الرابع، الملقب بإيفان الرهيب. حول عام 1526، وصف الدبلوماسي النمساوي سيغموند فون هيربرشتاين في كتاباته دببة جائعة تخرج من الغابات الروسية شتاء وتقتحم المنازل بحثاً عن الطعام، مما دفع السكان للفرار. استمرت هذه القصص بالانتشار عبر القرن السابع عشر بفضل رحالة إيطاليين وبولنديين وبريطانيين وألمان وهولنديين زاروا تلك الأراضي، فترسخت في الذهنية الأوروبية صورة روسيا كأرض تجول فيها الدببة حتى في الشوارع والقرى.

لعب التجار الإنكليز دوراً غير مباشر في تعميق هذه الصورة. فمنذ منتصف القرن السادس عشر، بدأوا بزيارة روسيا بانتظام واستيراد العسل والفراء والصوف والشمع وغيرها، ومن بينها منتج سوقوه في إنكلترا على أنه "دهن الدب الروسي"، يروجون له كعلاج فعال لتساقط الشعر بحجة أن الدب نفسه يمتلك فروة كثيفة. في الواقع، ما كان يُباع أحياناً تحت هذا الاسم لم يكن دائماً دهن دب حقيقياً، بل قد يكون دهناً حيوانياً آخر مثل دهن الخنزير، لكن القوة التسويقية كانت تسخر اسم روسيا البعيدة لتبرير السعر المرتفع.

أسهمت ما عُرفت بـ"أكاديمية الدببة" في بلدة سمورغون، التي تأسست في القرن السابع عشر، في تكريس هذه الصورة. لم تكن مؤسسة تعليمية بالمعنى التقليدي، بل مدرسة متخصصة في تدريب الدببة على عروض وحركات قدمتها فرق السيرك في أنحاء أوروبا. رغم أن سمورغون كانت تقع ضمن أراضي الكومنولث البولندي الليتواني وليس روسيا، إلا أن هذه التفاصيل الجغرافية لم تمنع الخلط في الذهن الأوروبي؛ إذ كان يكفي أن تكون في الشرق، في منطقة غامضة بعيدة عن معرفة معظم الأوروبيين، لتُربط بالصورة المشكلة عن روسيا.

مع حلول القرن التاسع عشر، بدأت الرسوم الكاريكاتورية والنقوش السياسية الأوروبية تستخدم الدب بتكرار متزايد كتمثيل سياسي لروسيا، حتى تحول تدريجياً إلى استعارة سياسية واضحة الملامح. عمّق هذا الارتباط خلال الحرب الباردة، حين أصبح الدب في الرسوم الغربية رمزاً للقوة السوفيتية وسياساتها التي صُورت غالباً على أنها قاسية وعدوانية.

قررت السلطات السوفيتية لاحقاً التعامل مع هذه الصورة بطريقة مختلفة، محاولة تحويل الرمز السلبي إلى صورة إيجابية. ادركوا أن الدب يمكن أن يمثل القوة والشجاعة والصمود، كما يمكن أن يصبح شخصية محببة للجمهور. جاءت اللحظة الفاصلة في أولمبياد موسكو عام 1980، حين اختيرت شخصية "ميشا"، وهو دب بني، لتكون التميمة الرسمية للحدث الرياضي العالمي. في حفل الختام، ارتفع ميشا في سماء موسكو محمولاً على عشرات البالونات، في مشهد أثار مشاعر الجمهور وأصبح من أكثر الصور ترسخاً في ذاكرة تلك الدورة الأولمبية.

بهذا تحول الدب من رمز استخدمته الكاريكاتورات الغربية لتجسيد روسيا والاتحاد السوفيتي إلى شخصية محبوبة مرتبطة بحدث رياضي عالمي. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عاد الدب للظهور في النقاشات حول الرموز الوطنية الروسية كأحد الخيارات المطروحة لتمثيل الدولة، غير أنه لم يحل محل النسر ذي الرأسين الذي استعيد كشعار رسمي. مع ذلك، ظل الدب حاضراً في الحياة السياسية والثقافية الروسية؛ فاختاره حزب روسيا الموحدة رمزاً له في مطلع القرن الحادي والعشرين.

في النهاية، لم يصبح الدب الرمز الرسمي لروسيا، لكنه تحول إلى أحد أبرز الرموز ارتباطاً بها في التصورات العالمية. قصته تكشف عن آلية تكوّن الهوية البصرية للشعوب: كيف يمكن لصورة نمطية نشأت في الخارج، وتكررت عبر قرون في الكتب والرسوم والإعلانات التجارية، أن تتحول في النهاية إلى جزء أساسي من الهوية التي يعرّف بها العالم بلداً بأكمله.

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