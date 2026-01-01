الاتفاق يحقق فوزاً صعباً برباعية على الرياض في انطلاق الموسم

وكالات /سما/

الرياض/سما- حقق فريق الاتفاق فوزاً صعباً على ملعبه برباعية نظيفة أمام ضيفه الرياض بنتيجة 4-2، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

بدأت المباراة بأحداث درامية مبكرة، إذ طُرِد لاعب الرياض الأوروغواياني رودريغو أباسكال في الدقيقة السادسة، ما أجبر الفريق الضيف على خوض اللقاء برجل أقل على أرضية الملعب.

استغل الاتفاق تفوقه العددي، فسجل الفرنسي موسى ديمبلي هدف التقدم الأول في الدقيقة 21. لكن الرياض، رغم نقصه العددي، رد بسرعة عبر الفرنسي تيدي أوكو الذي أحرز التعادل في الدقيقة 49.

بعد ثلاث دقائق من التعادل، عاد ديمبلي للتألق ليحرز الهدف الثاني للاتفاق. لم يستسلم الرياض، حيث أضاف الغاني بيرنارد مينساه هدفاً آخر في الدقيقة 56 ليعادل المباراة مجدداً بنتيجة 2-2.

أحرز الوافد الجديد رايان ميسي الهدف الثالث للاتفاق بمناسبة تقديمه رسمياً ضمن صفوف الفريق. وأغلق ديمبلي الحساب قبل نهاية المباراة بثوان، محرزاً الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليتوج الاتفاق انتصاره.

بهذا الفوز، حصد الاتفاق أول 3 نقاط له في مسيرة الموسم الحالي، بينما تلقى الرياض خسارته الأولى.

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