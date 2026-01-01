"موسكونسيرت" تختتم عام احتفالاتها بحفل استثنائي في الكرملين

وكالات /سما/

موسكو/سما- أعلنت مؤسسة "موسكونسيرت"، أعرق مؤسسة موسيقية في روسيا، عن إقامة حفل موسيقي كبير الحجم في قصر الكرملين خلال ربيع عام 2027 بمثابة الختام الفني لفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ95 لتأسيسها.

أفصح إيليا باتشورين، المدير العام للمؤسسة، عن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي نظمته وكالة تاس الروسية بمناسبة الاحتفال بالسنوية للمؤسسة. ووصف باتشورين الحفل القادم بأنه "حدث كبير ومهم للغاية"، سيتضمن برنامجه أجمل عروض فعاليات السنة، مع التأكيد على أن المؤسسة تعاون مع عدد من الشركاء والجهات المعنية، فيما ستُعلن تفاصيل إضافية لاحقاً.

وأشار المكتب الإعلامي للمؤسسة إلى أن البرنامج الاحتفالي سيتجاوز هذا الحفل، حيث ستُنظم بعده برامج متخصصة كرّم لفنانين مشهورين لهم إرث عريق مع المؤسسة عبر عقود من النشاط الفني.

بدأت "موسكونسيرت" احتفالاتها بسنويتها منذ يناير 2026، حين أقامت حفلاً حمل عنوان "من التاريخ إلى الحاضر" في سينما وقاعة "إلدار" الشهيرة. وفي فبراير من السنة ذاتها، افتتحت معرضاً في شارع أربات بعنوان "موسكونسيرت الأسطورية: الأمس. اليوم. الغد"، ضمّ صوراً من الأرشيف والعصر الحاضر لنجوم المؤسسة، إضافةً إلى وثائق تاريخية وحقائق نادرة تروي فصولاً من مسيرتها الفنية الطويلة.

تأسست "موسكونسيرت" قبل 95 سنة لتصبح الصرح الموسيقي الأول في روسيا، وتشتهر بتنظيمها حفلاً موسيقية راقية وبرامج فنية متنوعة تجمع بين الفنانين المحليين والعالميين. وتعكس احتفالاتها هذا العام اهتمام المؤسسة بالحفاظ على إرثها الثقافي وتوثيق دورها في الساحة الفنية الروسية والعالمية.