دولاك يطالب بتطبيق القانون بعد خسارة الرياض أمام الاتفاق

وكالات /سما/

الدمام/سما- انتقد المدير الفني لفريق الرياض البرازيلي ماوريسيو دولاك، أداء التحكيم والظروف الجوية، عقب تعثر فريقه بخسارة ثقيلة أمام الاتفاق بهدفين مقابل أربعة، مساء الجمعة في الدمام، ضمن انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

أكد دولاك في تصريحاته الصحافية عقب المباراة أن الفريق العاصمي قدم أداء جيدًا رغم الصعوبات، قائلًا: «قدمنا مباراة جميلة، وكانت صعبة جدًا في هذه الأجواء». وعانى فريق الرياض من نقصٍ عددي مبكر بعد طرد مدافعه الأوروجواياني رودريجو أباسكال في الدقيقة السادسة، ما أجبره على إكمال المواجهة بـ 10 لاعبين مقابل 11.

وكان دولاك قاسيًا في نقده للتأثيرات المناخية على الأداء، موضحًا: «حتى لو لعِبنا بزيادة عددية، بـ 15 لاعبًا، سيظل من الصعب تقديم مستوى جيد في هذا الطقس». لكن أكثر ما أثار استياءه تطبيق قانون اللعبة، حيث طعن في عدم معاقبة المهاجم الفرنسي لفريق الاتفاق موسى ديمبيلي على وقوفه أمام حارس الرياض عند تسجيل الهدف الأول للخصم.

أشار المدرب البرازيلي إلى أن الاتحاد أصدر توجيهات تحكيمية حول هذه الحالة بالتحديد، لكن حكم المباراة لم يطبقها، مطالبًا بصراحة: «نريد فقط تطبيق القانون».

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