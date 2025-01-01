دمشق تستضيف معرضها الدولي الـ63 بمشاركة ألف جهة من 60 دولة

وكالات /سما/

دمشق/سما- ستستقبل العاصمة السورية دمشق في 26 آب/أغسطس الجاري الدورة الـ 63 من معرضها الدولي، بمشاركة حوالي ألف جهة اقتصادية تمثل نحو 60 دولة، وفقًا لما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتضم قائمة المشاركين شركات محلية وعربية ودولية، بالإضافة إلى وزارات وهيئات حكومية وغرف تجارة ومجالس أعمال وجهات استثمارية وخدمية وحرفية. وتتصدر قائمة الدول المشاركة: الصين وتركيا والسعودية والإمارات وليبيا والأردن ومصر والعراق والجزائر وإيطاليا ولبنان وفلسطين وجنوب إفريقيا والهند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا والسودان، إضافة إلى تمثيل جماعي لنحو 25 دولة أوروبية وسطى.

وتشهد الدورة الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشاركين مقارنة بالدورة الـ 62 التي أقيمت عام 2025، والتي ضمت 800 شركة وأكثر من 20 دولة. وترتقب السلطات السورية أن تسهم هذه الزيادة في فتح قنوات تجارية واستثمارية جديدة وتعزيز انفتاح سوريا على الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتصدر ألمانيا المشاركة الرسمية الدولية عبر جناح يضم 13 عارضًا، مصحوبًا بوفد وبرنامج تعاون مع قطاع المعارض السوري. وتشارك أيضًا تركيا بتكليف من وزارتها للتجارة، بينما أدرجت السعودية المعرض ضمن برنامج هيئة تنمية صادراتها.

وأفاد محمد حمزة، المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، أن الدورة ستشهد تنظيم "منتدى دمشق الاقتصادي الأول" بمشاركة شخصيات حكومية واقتصادية ودولية. وسيخصص الأيام الثلاثة الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز الاستثمار وبناء الشراكات الاقتصادية، بينما ستضم الأيام اللاحقة فعاليات جماهيرية وثقافية واجتماعية.