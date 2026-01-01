تريزيغيه ينضم إلى نادي الرياض بعقد موسمين

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الرياض السعودي رسميًا انضمام الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه إلى صفوفه، ليكون أحدث اللاعبين المنضمين إلى الفريق قبيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس، مرفقًا بصورة احتفالية للاعب بقميص الفريق الأحمر والأسود، ضمن حملة "صيفية الرياض"، حيث استقبل النادي لاعبه الجديد برسائل ترحيبية حماسية تعكس آماله في تعزيز خط الهجوم.

يبلغ تريزيغيه 31 عامًا، وينتقل للرياض بعد قضائه عقدًا احترافيًا طويلًا خارج مصر. بدأ مسيرته الأوروبية معارًا إلى أندرلخت البلجيكي عام 2015 قبل شرائه نهائيًا، ثم خاض تجارب لاحقة مع أستون فيلا الإنجليزي وطرابزون سبور التركي، إضافة إلى فترة إعارة قصيرة للريان القطري.

أنهى تريزيغيه ارتباطه مؤخرًا بالنادي الأهلي المصري بالتراضي بعد موسم واحد حقق خلاله إنجازات بارزة. توج هذا الموسم بحصوله على جائزة هداف دوري أبطال أفريقيا وجائزة هداف الأهلي لموسم 2026، ضمن رصيد يضم 11 بطولة حققها مع أندية مختلفة طوال مسيرته.

قاد رئيس مجلس إدارة الرياض بندر المقيل المفاوضات مع اللاعب بشكل مباشر، وتمكن من إقناعه بمشروع النادي وطموحاته المستقبلية. كانت إدارة الرياض قد قدمت عرضًا رسميًا للتعاقد منذ وقت سابق، لكنها فضلت عدم الإعلان عنه حينئذ تجنبًا لأي تأثير على تركيز اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

حصل اللاعب على موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتسجيله في قوائم الفريق بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتعاقدية. وقّع عقدًا يمتد لموسمين مع خيار تمديد لموسم ثالث.

من المنتظر أن يلتحق تريزيغيه بمعسكر الفريق فور انتهاء إجازته، تحضيرًا للمشاركة في الجولة الأولى من مباريات الموسم الجديد عندما يستقبل الرياض فريق الاتفاق.

من جانبه، أصدر النادي الأهلي بيانًا أشاد فيه بما قدمه تريزيغيه خلال فترة وجوده، مثمنًا التزامه وإسهاماته مع الفريق، وتمنى له التوفيق في محطته الجديدة.

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