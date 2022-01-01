نجم البرتغال كريستيانو رونالدو يتزوج عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بمراسم مدنية

وكالات /سما/

كاشكايش/سما- أتمّ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) زواجه من شريكته، عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز (32 عاماً)، في مراسم مدنية أقيمت الثلاثاء في مدينة كاشكايش الساحلية بالبرتغال.

شارك رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي سابقاً، خبر زفافه عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة تجمعه مع زوجته الجديدة وهما يضعان خاتمي الزواج، وعلّق عليها بـ «C ❤️ G» إشارة إلى الحرفين الأولين من اسميهما.

جاء الزفاف بعد عام واحد من إعلان رودريغيز للخطوبة عبر «إنستغرام» في 11 أغسطس/آب 2025، عندما نشرت صورة توضح خاتماً ضخماً من الألماس بيضاوي الشكل، مصحوبة بتعليق جاء فيه: «نعم، أوافق. في هذه الحياة وفي كل حياتي».

يتشارك الزوجان خمسة أبناء: التوأمان إيفا ماريا وماتيو (9 أعوام)، وألانا (8 أعوام)، وبيلا (4 أعوام)، بالإضافة إلى كريستيانو جونيور (16 عاماً) من علاقة سابقة لرونالدو. وأعلن الزوجان في نيسان/أبريل 2022 وفاة أنخيل، الشقيق التوأم لبيلا، بعد فترة وجيزة من ولادته.

التقى رونالدو برودريغيز للمرة الأولى عام 2017، عندما كانت تعمل مساعدة مبيعات في محل «غوتشي» للملابس والإكسسوارات. وفي يناير/كانون الثاني من العام ذاته، ظهر الثنائي معاً علناً لأول مرة على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز «الأفضل» الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم سنوياً في زيوريخ.

بحلول مايو/أيار من ذات السنة، أعلنا علاقتهما رسمياً عبر «إنستغرام» بعدما نشر رونالدو صورة تجمعهما. وفي برنامج الواقع «أنا جورجينا» الذي عرضته منصة «نتفليكس» عام 2022، تحدث رونالدو عن بدايات علاقتهما، واصفاً رودريغيز بأنها «فتاة مثيرة للاهتمام جداً وأكثر نضجاً من عمرها».

أقرّ رونالدو أنه لم يتوقع في البداية أن تستمر العلاقة، قائلاً: «لم أكن أعتقد في البداية أن العلاقة ستكون بهذه القوة، أو أنني سأقع في حبها. بصراحة لم أتوقع ذلك. لكن بعد فترة، شعرت بأنها امرأة حياتي». بدورها، وصفت رودريغيز علاقتهما بأنها «بدأت بطريقة مميزة جداً».

وفي مقابلة مع مجلة «إل» الإسبانية في ديسمبر/كانون الأول 2025، عادت رودريغيز للحديث عن عرض الزواج المفاجئ، أكّدت أنها كانت «مصدومة» تماماً في تلك اللحظة. وأضافت: «الحقيقة أنه عندما تقدّم لخطبتي، كان ذلك آخر شيء أتوقعه. استغرق مني الأمر وقتاً طويلاً لاستيعاب حجم الحجر الماسي على الخاتم الذي قدّمه لي. كنت مندهشة إلى درجة أنني تركته في غرفتي ولم أره تحت ضوء الشمس إلا في اليوم التالي».

وصفت رودريغيز خاتم الخطوبة بـ«الرائع»، وأضافت مازحة: «إنه أقل ما كان يمكن أن يقدمه لي بعد عشر سنوات من الانتظار».

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