أستون مارتن فالين.. محرك V12 بـ 850 حصانًا كأقوى سيارة أمامية في العالم

وكالات /سما/

أعلنت شركة أستون مارتن البريطانية عن طرح نسخة جديدة ومحدودة الإنتاج من سيارتها الفاخرة فالين، حيث كُشف النقاب عنها خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا. تتميز هذه السيارة الخارقة بكونها الأقوى في فئتها على مستوى العالم، حيث تعمل بمحرك أمامي V12 يولد قوة تصل إلى 850 حصانًا، وهو ما يجعلها أقوى طراز يعتمد على محرك بـ 12 أسطوانة في مسيرة العلامة البريطانية الممتدة على مدى 113 سنة.

تمثل فالين ثمرة التعاون بين قسم التخصيص الفاخر كيو من أستون مارتن وقسم العمليات الخاصة SVO، حيث تستكمل سلسلة الطرازات الأسطورية المحدودة الإنتاج التي سبقتها مثل فالور وفاليانت. يعتمد محرك السيارة على نسخة مطورة وقد جرت معايرتها بالكامل بهدف تحقيق الأداء المستهدف، بينما جرى تحسين وزن السيارة بخفضه مقدار 110 كيلوغرامات من خلال استخدام هيكل كامل من ألياف الكربون، وهي تقنية مستمدة من تطبيقاتها في رياضة السيارات الاحترافية.

اعتمد الفريق التصميمي على لغة بصرية حادة وجريئة حيث استلهم اسم السيارة من الكلمة اللاتينية التي تعني القوة والصلابة، وجرى تشكيل الهيكل الخارجي بخطوط ثورية تعكس الأداء الميكانيكي الاستثنائي. في المقابل، صُممت مقصورة القيادة بأسلوب بسيط وعملي يركز على إحساس خفيف ومباشر بالتحكم، بما يتوافق مع فلسفة السيارة الموجهة للعشاق الحقيقيين للقيادة الأصيلة.

بخصوص نطاق الإنتاج، حددت الشركة الكمية عند 150 سيارة فقط حول العالم، وستبدأ عمليات التسليم الرسمية خلال الربع الثاني من عام 2027. يُشار إلى أن هذا الطراز يعكس التزام أستون مارتن بالحفاظ على تراث محركات الـ V12 في الوقت الذي تتجه فيه معظم صانعي السيارات نحو تصغير المحركات أو التحول بالكامل إلى التقنيات الكهربائية.

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