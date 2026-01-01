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صلاح في تركيا

خبر : وزير الخارجية التركي يعلق على انتقال محمد صلاح لطرابزون سبور

السبت 15 أغسطس 2026 04:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التركي يعلق على انتقال محمد صلاح لطرابزون سبور



وكالات /سما/

إسطنبول/سما- أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًا عن تعاقده مع المحترف المصري محمد صلاح لموسمين في صفقة انتقال حرة، بعد انتهاء عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي.

علق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على الاهتمام الذي يحظى به صلاح في تركيا قائلًا: "كأن الشعبين التركي والمصري تعانقا بهذه المناسبة، ونحن سعداء جدًا بهذا الأمر"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي بمدينة العلمين مساء الخميس.

بموجب الاتفاقية التي أبرمها صلاح البالغ من العمر 34 عامًا مع النادي الأحمر التركي، سيتقاضى إجمالي 17 مليون يورو موزعة على عشرة ملايين يورو راتبًا سنويًا وسبعة ملايين يورو كمكافأة توقيع.

يتضمن العقد أيضًا مكافآت مشروطة بالإنجازات الفردية والجماعية، فضلًا عن حصول اللاعب على 20% من عائدات مبيعات المنتجات والقمصان التي تحمل اسمه.

ليس صلاح الأول من نوعه؛ فقد لعب عدد من المحترفين المصريين سابقًا في صفوف طرابزون سبور من بينهم محمود حسن "تريزيجيه" وأيمن عبدالعزيز وسيد معوض.

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#محمد صلاح #طرابزون سبور #الدوري التركي

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