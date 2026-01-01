وول ستريت تحافظ على مستوياتها القياسية وسط تقلبات أسعار النفط

وكالات /سما/

نيويورك/سما- حافظت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على مستوياتها القريبة من الأرقام القياسية يوم الثلاثاء، بينما ظلت أسعار النفط تشهد تقلبات حادة انعكست على توقعات بشأن التضخم والسياسات النقدية الأميركية.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 101 نقطة بنسبة 0.2%، واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية التي حققها الجمعة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بـ 0.1% بحسب وكالة أسوشييتد برس.

في سوق الطاقة، تجاوز خام برنت حاجز 90 دولاراً للبرميل بشكل مؤقت قبل أن ينخفض إلى حوالي 87 دولاراً. وأغلق عند 87.18 دولار، منخفضاً 0.6% عن مستوى إغلاق الاثنين. أصبحت هذه التذبذبات ظاهرة مستمرة منذ انتهاء الحرب مع إيران في أواخر فبراير، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

ترجم ارتفاع أسعار الخام إلى ضغوط تضخمية متزايدة، حيث وصل متوسط سعر غالون البنزين العادي إلى 4.01 دولار وفق جمعية السيارات الأميركية، مقابل 3.14 دولار قبل عام، لكنه ظل أقل من 4.09 دولار المسجلة في الأسبوع السابق.

يتركز انتظار المتداولين على بيانات التضخم الشهرية التي ستصدرها الحكومة الأميركية الأربعاء. يتوقع اقتصاديون أن تظهر البيانات استمرار الضغوط التضخمية مع تراجعها إلى 3.4% في يوليو من 3.5% في يونيو، وهو ما قد يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة.

يواجه مجلس الاحتياطي معضلة بين احتواء التضخم برفع الفائدة وخطر إبطاء الاقتصاد. يتوقع المتداولون احتمالاً محدوداً لرفع معدل الفائدة الرئيسي في اجتماع سبتمبر المقبل، وإن حدث فستكون أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما قد يثير معارضة الرئيس دونالد ترمب الذي يدعو إلى خفضها.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ اندلاع الصراع، مدفوعة بمخاوف التضخم وأسعار الطاقة المرتفعة. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً الثلاثاء إلى 4.68% من 4.72%، لكنه ظل أعلى بكثير من 3.97% قبل الحرب مع إيران.

في وول ستريت، ارتفع سهم كاردينال هيلث 8.1% بعد تجاوزها توقعات المحللين بأرباح الربع الثاني. ارتفع أيضاً سهم أرامارك المتخصصة في خدمات الأغذية بـ 8.3% عقب إعلانها أرباحاً وإيرادات تجاوزت التوقعات.

في المقابل، انخفض سهم إنتل 0.5% بعد إعلانها زيادة قيمة طرح أسهمها الجديدة إلى 20 مليار دولار بسعر 95 دولاراً للسهم، مرتفعة من 15 مليار دولار المعلنة سابقاً. تعتزم الشركة استخدام عائدات الطرح للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في الأسواق العالمية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف تالية أداء متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.1% ليسجل أحد أكبر التحركات بين الأسواق العالمية.

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