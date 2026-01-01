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شوارع باريس للتسوق

خبر : دليل شوارع التسوق الأشهر في العاصمة الفرنسية

السبت 15 أغسطس 2026 04:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دليل شوارع التسوق الأشهر في العاصمة الفرنسية



وكالات /سما/

باريس/سما- تُعرّف باريس نفسها بعاصمة الموضة والأناقة، وتنتشر في شوارعها وجهات تسوق استثنائية تجمع بين المتاجر الفاخرة والعلامات العصرية والمحال المستقلة التي تحمل الطابع الفرنسي المميز.

يقف شارع الشانزليزيه في مقدمة الوجهات التسويقية الباريسية، يمتد بين ساحة الكونكورد وقوس النصر، ويضج بالحيوية عبر تنوع متاجره بين الأزياء والمستحضرات والإكسسوارات والمنتجات الرياضية. يتيح الشارع للزائر قضاء يوم كامل يجمع بين التسوق والقهوة والطعام قبل التوجه نحو المعلم الأثري الشهير.

أما شارع سان أونوريه فيمثل قمة الأناقة الفرنسية الراقية، حيث تتجمع فيه دور الأزياء العالمية والعلامات الفاخرة المتخصصة في الجمال والإكسسوارات. يستفيد الموقع من القرب من حدائق التويلري ومتحف اللوفر، ما يوفر فرصة لدمج التسوق مع الاستكشاف الثقافي.

يقدم شارع ريفولي خيارًا مختلفًا؛ فهو يمتد في منطقة مركزية ويجمع بين متاجر متنوعة وقريبة من معالم سياحية مهمة، ما يسمح بدمج التسوق مع رؤية المدينة دون تخصيص يوم كامل للتسوق وحسب.

شارع مونتين يستقطب من تحلم بعالم الأزياء الراقية، إذ يشتهر بتركيزه على دور الأزياء الفاخرة والواجهات التي تعكس الذوق الباريسي العريق. تجربة زيارته تستحق الاهتمام حتى لمن لا تنوي الشراء، فمشاهدة التصاميم والتفاصيل المعمارية تشكل بذاتها تجربة فنية.

لمن تفضل أجواءً أقل ازدحامًا، يقدم شارع دو باك في منطقة سان جيرمان بديلًا هادئًا. تنتشر فيه محال أنيقة متخصصة في الديكور والجمال والمنتجات الفرنسية، إلى جانب مقاهٍ ومطاعم صغيرة، ما يوفر تجربة باريسية ريفية بعيدة عن صخب الشوارع السياحية الكبرى.

يُعتبر شارع فوبور سان أونوريه موقعًا آخر للباحثات عن الفخامة، بفضل قربه من قصر الإليزيه وحدائق التويلري. يتميز بأجواء هادئة نسبيًا مع الحفاظ على مكانة عالية كوجهة للمتاجر الراقية والواجهات المعمارية الأنيقة.

في المقابل، يقدم شارع دي رين بسان جيرمان خيارًا أقل ارتباطًا بالعلامات الفاخرة، حيث يجمع متاجر متنوعة بأسعار مختلفة وأجواء فرنسية جميلة، مع ما يحيط به من مقاهٍ ومطاعم وفنادق أخرى.

من الأفضل عدم محاولة زيارة جميع هذه الشوارع في يوم واحد؛ فاختيار منطقتين متقاربتين جغرافيًا وتخصيص عدة ساعات لكل منهما يسمح بالاستمتاع الحقيقي بدلًا من قضاء معظم الوقت في التنقل. تحديد الميزانية مسبقًا يساعد أيضًا، خاصة عند البحث عن قطع من العلامات الفاخرة أو الهدايا الفرنسية المميزة.

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#باريس #التسوق #الموضة

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